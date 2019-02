Vertrekkend burgemeester Gerrit Jan Kok van Haaksbergen wil opnieuw waarnemer worden

"U bent er nog wel?" Gerrit Jan Kok wordt deze dagen continu aangesproken op de Markt in Haaksbergen. "U bent er niet meer met Dodenherdenking hè? Het gaat u goed!" Kok neemt de tijd om met iedereen een praatje te maken op de markt. Een plek waar hij zich thuis voelt.

"De markt blijft altijd kriebelen", vertelt Kok die zelf jarenlang op de markt stond. "Eerst lange tijd in Enschede, later stond ik met een vriend met kazen op deze markt in Haaksbergen."

Wethouder, gedeputeerde, burgemeester

Eind jaren negentig ging Kok de politiek in. Eerst als gemeenteraadslid voor de VVD in Enschede, later als wethouder. In 2002 ging Kok aan de slag als Statenlid in het provinciehuis in Zwolle. In 2007 werd hij benoemd tot burgemeester van Ommen en vanaf 2011 volgde hij Job Klaasen op als gedeputeerde.

Gerrit Jan Kok in 2009 als burgemeester van Ommen (Foto: RTV Oost) Fotograaf: RTV Oost Gerrit Jan Kok in 2009 als burgemeester van Ommen

In 2015 vroeg toenmalig Commissaris van de Koning Ank Bijleveld hem om als waarnemend burgemeester in Haaksbergen aan de slag te gaan. Kok volgde daarmee Hans Gerritsen op. Gerritsen vertrok omdat de gemeenteraad geen vertrouwen meer in hem had in de affaire rond het monstertruckdrama, waarbij in 2014 drie doden en tientallen gewonden vielen.

Vertrouwen nabestaanden

Zijn eerste opdracht was het vertrouwen tussen de gemeente en de nabestaanden van het monstertruckdrama herstellen. "Dat vertrouwen was beschadigd", vertelt Kok. "Er moest weer een verbinding met de nabestaanden en de slachtoffers gelegd worden. Ook liep nog een aantal juridische trajecten rondom het ongeluk waarover besluiten genomen moesten worden als burgemeester."

Bij het monument voor de slachtoffers op de parkeerplaats aan de Stationsstraat wordt Kok stil. "Dit is voor mij echt wel een bijzondere plek", vertelt Kok terwijl hij kijkt naar de knuffels bij het monument. Is het vertrouwen inmiddels hersteld? "Ik kan de pijn van de slachtoffers en nabestaanden niet wegnemen. Ik kan het ook niet zelf voelen, omdat ik het niet zelf ervaren heb. Maar ik kan wel proberen om er iets mee te doen en dat heb ik wel gedaan. En ik krijg dat ook wel terug."

Trots

Waar hij trots op is in Haaksbergen? "Zoveel dingen", zegt Kok. "De jaarlijkse dodenherdenking bijvoorbeeld. Dat gebeurt in Haaksbergen samen met de burgemeester, wethouders en raadsleden van de Duitse buurgemeente Ahaus. Ze leggen hier dan ook een krans, dat vind ik bijzonder."

Ook schaats- en skeelervereniging IJsch wordt geroemd door Kok. "Het is toch een cadeautje. In de bijna vier jaar dat ik hier mocht zijn, was er drie keer een marathon op natuurijs in Haaksbergen. Als je zegt gemeenschapszin, vrijwilligerswerk, het balt zich hier allemaal samen. Fantastisch."

Gerrit Jan Kok maakte drie keer de schaatsmarathon van dichtbij mee (Foto: RTV Oost) Fotograaf: RTV Oost Gerrit Jan Kok maakte drie keer de schaatsmarathon van dichtbij mee

Markt

Op de Markt staat het vol met bouwhekken. Kok kijkt ernaar. "De eerste ontwikkeling vindt nu plaats. Hier komt een horecagelegenheid met appartementen erboven." Maar het complete marktplan, waar Haaksbergen al dertig jaar over discussieert, ligt door een uitspraak van de Raad van State weer stil.

Had hij dat dossier, dat in Haaksbergen maar niet van de grond komt, niet in zijn portefeuille willen hebben? "Nee", zegt Kok resoluut. "Ik vind dat de politiek hierover moet besluiten en niet de burgemeester. De politiek moet dit zelf oplossen. Ik begrijp dat het taai is en gevoeligheden in zich heeft, maar ik denk dat het vandaag of morgen gewoon gaat lukken."

Opvolger

Rob Welten, nu nog burgemeester van Borne, gaat Gerrit Jan Kok opvolgen. Waarschijnlijk begint Welten in de loop van april. Zijn er dossiers waar hij het lastig mee krijgt? "Hij krijgt het volgens mij nergens lastig mee", zegt Kok.

"Welten gaat de goede dingen doen voor Haaksbergen. Hij heeft een goed netwerk, kan goed luisteren en is duidelijk. Dat is ook wel nodig in Haaksbergen. Wat Haaksbergen in haar omvang ook nodig heeft is samenwerken, samenwerken, samenwerken. Dat is een opgave die bij hem denk ik goed past."

Wat de 59-jarige Kok nu zelf gaat doen? "Geen idee", zegt hij daarover. "Ik ben overal voor in en kijk ook in de richting van het bedrijfsleven. Hoewel mijn ervaring de laatste jaren wel ligt in het openbaar bestuur. Een nieuw waarnemerschap is waarschijnlijk het mooiste voor mij op dit moment."