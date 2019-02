Bewoners verzorgingshuis met de bus naar supermarkt Weerselo gebracht

De enige supermarkt in Weerselo is gesloopt om plaats te maken voor een nieuw onderkomen. Het bedrijf is tijdelijk verplaatst naar een industrieterrein buiten het dorp. Te ver lopen voor de bewoners van verzorgingshuis Sint Jozef en dus is een pendelbus in het leven geroepen.

Elke woensdagmorgen om half elf vertrekt de bus vanaf Sint Jozef naar de tijdelijke vestiging van de PLUS. ""We noemen het de PLUS-bus", lacht Wim Stege, die het idee samen met mede-vrijwilliger Gerard te Nijenhuis bedacht. "En er is veel belangstelling, want soms moeten we twee keer rijden."

Leny Schildkamp is één van de bewoners, die wekelijks meegaat. "Hartstikke goed, dat ze dit geregeld hebben. Het is ook een beetje een uitje En de opzet is hier ook lekker ruim, zodat ik er ook goed met mijn scootmobiel terecht kan."

De oude supermarkt in het centrum is inmiddels gesloopt, evenals de naastliggende bakkerij. "Die was op loopafstand voor de bewoners", vertelt Daniëlle Tijhuis, eigenaar van de supermarkt. "In november hopen we weer terug te kunnen verhuizen en het is mooi dat tot die tijd voor deze oplossing is gezorgd."

Dat ze bij de supermarkt blij zijn met de wekelijkse gasten, blijkt wel als iedereen de boodschappen heeft afgerekend. Samen met de vrijwilligers wordt iedereen getrakteerd op een kopje koffie met een plak cake.