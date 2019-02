Provincie trekt 6,5 miljoen euro uit voor aanpak asbest in Twentse bodems

Asbestsanering in de wijk 't Gijmink in Goor (Foto: RTV Oost / Rogier van den Berg)

De bodems in grote delen van Twente zijn in het verleden verontreinigd geraakt met asbest door de aanwezigheid van asbestdakenproducent Eternit in Goor. De verontreinigingen zijn ontstaan vóór 1993 en vaak te relateren aan het gebruik van asbesthoudend afvalmateriaal voor verharding van wegen en erven.



62 projecten, 172 onderzoeken

Het geld wordt gebruikt voor 62 saneringsprojecten en 172 bodemonderzoeken, verspreid over de zeven gemeenten. Het zwaartepunt ligt daarbij in de gemeente Hof van Twente.



Het gaat om een eerste serie van nu bekende of vermoede verontreinigingen. Het is de verwachting dat er de komende jaren nog veel meer verontreinigde of verdachte locaties bekend zullen worden.



“De verontreiniging van bodems met asbest is een serieus gezondheidsrisico in de gemeente Hof van Twente en de omliggende gemeenten. De afgelopen jaren zijn flinke slagen gemaakt met grootschalige saneringsprojecten als Hoogenkamp, ’t Gijmink en de asbestwegen. Maar verspreid in de zeven gemeenten liggen nog tal van verontreinigde erven en percelen", vertelt gedeputeerde Annemieke Traag van de provincie Overijssel.



Projectbureau

Er is een gezamenlijk projectbureau opgericht dat de projecten uitvoert. Een deel van het geld is bedoeld voor het inrichten en bemensen van het projectbureau.



"Het projectbureau gaat de verontreinigde erven en percelen in kaart brengen, onderzoeken en indien nodig saneren. Het doel van onze gezamenlijke inspanningen is een schone, veilige en aantrekkelijke leefomgeving voor de inwoners van Twente.”

Goedkoper

De gezamenlijke aanpak van provincie en gemeenten moet er voor zorgen dat het saneren goedkoper en sneller gebeurt. Ook zorgt het ervoor dat de gemeenten minder werk hebben en de kennis en ervaring worden gebundeld.