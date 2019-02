Raad van State: gemeenten mogen opruimkosten drugsafval niet op grondeigenaar verhalen

In Overijssel speelden vergelijkbare zaken in onder meer Boekelo. CDA en VVD pleitten er in het verleden al meermalen voor dat de kosten voor het opruimen van drugsafval niet op grondeigenaren zouden mogen worden verhaald. Tijdens de Provinciale Statenvergadering van woensdagmiddag dienen ze daartoe een motie in.



Zaak-Nuenen

Aanleiding voor het arrest door de Raad van State is een zaak die speelde in het Brabantse Nuenen. Nadat in een weiland tot tweemaal toe gevaarlijk drugsafval werd gevonden, ruimde de gemeente het drugsafval onmiddellijk zelf op.

Vervolgens werd de rekening voor de schoonmaakoperatie bij de eigenaren van het perceel neergelegd. Zij hadden echter niets met het drugsafval te maken en protesteerden.

Voet bij stuk

De gemeente hield echter voet bij stuk. Zij stelde dat de eigenaren van het weiland de wet hadden overtreden, onder meer doordat ze het afval hadden laten liggen terwijl dit volgens het bestemmingsplan niet was toegestaan. De eigenaren reclameerden echter dat ze beide keren niet eens wisten dat er drugsafval was gedumpt en ze dus ook niet konden weten dat ze in overtreding waren.



Volgens de uitspraak van de Raad van State was het duidelijk dat het giftige drugsafval meteen moest worden opgeruimd. “Maar omdat de eigenaren van het weiland geen overtreding hebben begaan, kunnen zij niet opdraaien voor de kosten van het opruimen van het drugsafval”, zo meldt de Raad van State.



Oordeel hoogste bestuursrechter

Dit betekent dat de kosten voor rekening blijven van de gemeente Nuenen. Overigens kwam de rechtbank Oost-Brabant eerder tot hetzelfde oordeel. Nadat de gemeente hiertegen in beroep ging, heeft de hoogste bestuursrechter de grondeigenaren nu in het gelijk gesteld.