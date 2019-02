Was een Brabantse Deventenaar nou 'klusser' of 'kok' op drugsboerderij?

Peter is de 'kok', staat te lezen in een rapport van de politie. En met 'kok' zou de politie dan 'laborant' bedoelen, degene die weet in welke hoeveelheden chemische stoffen moeten worden gemengd om drugs te maken. Deventenaar Peter zou de 'kok' zijn van een drugslab in Voorst dat begin vorig jaar werd ontdekt. Zelf zegt 'ie klusjesman te zijn geweest op de boerderij waar het lab gevonden werd.

Peter heeft roots in Brabant. Hij werd daar meerdere keren veroordeeld voor betrokkenheid bij een hennepkwekerij. Nu wordt hij samen met een plaatsgenoot verdacht van het exploiteren van een drugslab in Voorst. Daar werden januari vorig jaar tientallen liters amfetamine-olie, ghb en een kilo mdma gevonden.

A-olie

De politie was er gaan posten en filmen, na een anonieme tip. In een briefje stond dat Peter 'A-olie aan het produceren was in een drugslab in Voorst'. A-olie staat dan voor amfetamine-olie, een voorstadium van de drug speed. Iedere ochtend tussen 08.00 uur en 09.00 uur kwamen ze volgens justitie aanrijden op de boerderij aan de Gravenstraat. Peter en zijn maat zijn veelvuldig op camerabeelden te zien. Soms met zwarte handschoenen aan. Volgens de politie handschoenen die gebruikt worden in drugslab. Dergelijke handschoenen werden met lege colablikjes teruggevonden in een vuilniszak die gevonden was in de lab-ruimte. Aan de blikjes en handschoenen zat dna van Peter en zijn Deventer maat.

Geur

Zelf zeggen ze in opdracht van de boerderij-eigenaar klussen te hebben uitgevoerd. "Wandjes verplaatsen, vloertjes storten, een hek repareren, noem het maar op." Pauzeren deden ze in de kantine, die naast het aangetroffen lab zat. "Maar van dat lab wisten we niets", zeggen ze. De rechters vroegen zich af of de heren dan nooit iets geroken hadden. "Je kon namelijk bijna tegen de geur aanhangen." Maar beide Deventenaren zeggen niets bijzonders gemerkt of geroken te hebben. "We weten ook niet hoe dat ruikt hoor, een amfetaminelab."

Schriftje

Ook werd een schriftje gevonden in het lab, met daarin aantekeningen over drugsproductie. Er stonden afkortingen in en zaken als 'afscheppen'. Op de buitenkant van dat schriftje zat dna van Peter. "Ja, omdat ik geregeld boodschappen als hout, schroeven en balken op een blaadje van dat schrift schreef en het er vervolgens uitscheurde", zegt hij. Er is geen handschrift- vergelijkend onderzoek gedaan.

Zoutzuur

Er is nog een derde verdachte, een Twellonaar. Hij was volgens het OM de logistieke man, die zorgde voor de af- en aanvoer van producten. Hij stelt zijn opdrachten altijd gekregen te hebben op briefjes. "Die lagen dan op de autoband. Er stond dan op waar ik heen moest om iets te halen of brengen. Ik liet dan de sleutel in het contact zitten, liep een halfuurtje weg en kwam daarna terug. Ik wist dan niet wat er in de achterbak geladen was." Bij zijn aanhouding werden er in zijn achterbak 50 vaten zoutzuur gevonden.

Nacht

Alle drie de verdachten ontkennen met het drugslab te maken te hebben. Ook de eigenaar van de boerderij en zijn vrouw zeggen niets van het lab geweten te hebben. Maar wie zou er dan verantwoordelijk zijn? Het zou kunnen dat er in de nachtelijke uren activiteit is geweest. Op camerabeelden is te zien dat er in het donker af- en aan is gereden. Daar zijn geen verdachten voor in beeld. "Maar het is niet ongebruikelijk in deze branche om 's nachts te werken", zegt de Brabantse advocaat Woodrow die één van de Deventenaren bijstaat.

Hond

Peter, zijn Deventer' maat, de Twellonaar en de boer werden bij de inval van de politie aangehouden. De Deventenaren hadden zich volgens de politie verstopt in de mestkelder en hooizolder. Bij hun aanhouding werden ze gegrepen door een politiehond. Volgens hun advocaten ging dat gepaard met buitensporig veel geweld en willen strafkorting. Het OM vindt het proportioneel.

Tegen Peter 'de kok' werd vandaag 5 jaar gevangenisstraf geëist. Naast de verdenking van betrokkenheid bij het drugslab, werd er bij hem thuis 30 liter amfetamine-olie en een pistool gevonden. Ook heeft hij een flink strafblad. Tegen de andere Deventenaar werd 4 jaar cel geëist. De man uit Twello moet 2 jaar het gevang in, als het aan justitie ligt.

Hennep

De eigenaar van de boerderij en zijn vrouw hoorden gisteren ook strafeisen tegen zich uitspreken. Het OM wil dat de man 14 maanden de cel in gaat en de vrouw een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar wordt opgelegd. Beide worden naast betrokkenheid bij dit drugslab er ook van verdacht dat ze bewust onderdak hebben geboden aan twee hennepkwekerijen.