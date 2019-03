Lawaai door de trein, omwonenden spoor Deventer schrikken wakker

Het spoor dat de stad doorkruist wordt de laatste jaren steeds meer bereden. Dat komt doordat aan de Betuwelijn in Duitsland werkzaamheden worden verricht. Tot die tijd rijden extra goederentreinen over de lijn door Salland en Twente. Met de enquête hoopt Deventer Spoort Prorail te kunnen overtuigen maatregelen te nemen.

De belangengroep Deventer Spoort is bang dat wanneer de Betuweroute klaar is, het spoor door Deventer nog net zo intensief bereden wordt als nu. "De behoefte voor het vervoer per spoor neemt zo snel toe dat straks de Betuweroute dit niet allemaal kan verwerken", zegt Albert van Driel namens de belangengroep.

Ongemakkelijk gevoel

Aanwonenden hebben vooral last van geluid en trillingen. "'s ochtends vroeg word ik wakker van de trillingen en het geluid van de eerste goederentreinen", zegt Monique van Tetterode. "Je voelt de fundering gewoon trillen, dat is een best een ongemakkelijk gevoel."

Gevaarlijke stoffen

Behalve het geluid en de trillingen ziet de belangengroep ook dat er regelmatig treinen met gevaarlijke stoffen dwars door de stad rijden. "Als er iets met zo'n trein gebeurt dan heb je een grote ramp", zegt Van Driel. "En helemaal omdat de trein over een talud rijdt. Je moet er niet aan denken als die daar vanaf kantelt".

Van Driel hekelt de overtreding van de normen die gelden voor het het goederenvervoer en het vervoer van gevaarlijke stoffen. "Dat ze nu de regels daarom willen verruimen baart ons nog meer zorgen", zegt Van Driel.

goederentrein (Foto: pixabay)

IJzeren spoorbruggen

Een andere doorn in het oog zijn de ijzeren spoorbruggen. "Die maken een enorm kabaal. We hebben Prorail gevraagd om ze te vervangen, maar dat gebeurt niet". Ook het slijpen van de wielen van de trein over spoor maken een naar hoog piepend geluid.

"Ook dat kun je verhelpen door oliespuiten aan te brengen, maar ook dat doet Prorail niet", zegt Van Driel van de belangenclub.