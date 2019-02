Podcast Welkom Wolf... laatste aflevering: toekomst(?)

De afgelopen maanden hebben de ontwikkelingen rond de wolf elkaar razendsnel opgevolgd. Van een paar zwervers, via één en al snel twee wolven die op de Veluwe bleven hangen, spreken we nu over een gevestigde wolf. Met kans op welpen!

Net op tijd!

Het nieuwe wolvenplan is dus net op tijd aangenomen blijkt nu. De 12 provincies hebben nieuwe afspraken gemaakt over de volgende fases van de wolf in Nederland: één gevestigde wolf, een gevestigd wolvenpaar en een roedel. En het is dus al sneller zover dan we misschien hadden zien aankomen.

In het plan staan afspraken over maatregelen, schadevergoeding voor schapenhouders en monitoring van de wolven in Nederland. Zowel voor- als tegenstanders van de terugkeer van de wolf zijn betrokken geweest. Dan zou het nu toch goed moeten gaan?

'Toch schieten'

Maar ondanks dat plan blijft de roep om repressieve maatregelen groeien, zowel in Nederland als in andere landen. Er wordt in Kamervragen aan minister Schouten gevraagd of afschieten een optie kan zijn. En eerder deze maand debatteerde het Europees Parlement nog over de bescherming van de wolf. Omdat het zo goed gaat met het roofdier en die steeds meer schade veroorzaakt, zou het wel wat minder mogen met die bescherming, aldus onder meer Europarlementariër Annie Schreijer.

Voorlopig is het nog niet zo ver en moeten we het doen met de afspraken die door de provincies zijn gemaakt. De komende jaren zal blijken of en zo ja, hoe we het beste met de wolf in Nederland kunnen samenleven. Tot we daar uit zijn, zal het spreekwoordelijke stof blijven opwaaien.

Wolf (Foto: RTV Oost)

Smokkelen

Zoals gezegd, dit is de voorlopig laatste aflevering van de podcast. En ik heb nog geen wolf gezien! Omdat ik vind dat de serie niet zo kan eindigen, smokkel ik een klein beetje. Ik zeg niet hoe, luister de aflevering maar.

Ik sluit trouwens niet uit dat er in de toekomst nieuwe afleveringen komen. De verhalen rond het veelbesproken roofdier zullen blijven komen. Verhalen die ik met veel interesse zal blijven volgen, want ondanks alles dat ik de afgelopen maanden heb gehoord blijft het voor mij nog steeds een heel indrukwekkend dier...

Nieuwsgierig? Luister hier naar de vijfde aflevering van Welkom Wolf... Je kunt de andere afleveringen trouwens nog steeds luisteren, mocht je dat nog niet hebben gedaan. Dan ben je meteen up-to-date voor wat betreft de hele serie.

Volg de podcast Welkom Wolf... via rtvoost.nl/podcast, iTunes, Spotify of Stitcher.