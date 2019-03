Lange rijen voor boek over Theo Janssen: "Hij is hier populairder dan in Arnhem"

Honderden mensen stonden er ruim een uur lang voor in de rij: een gesigneerd exemplaar van het boek 'Theo Janssen. Op pad met de Dikke Prins'. Dat de oud-voetballer nog steeds veel los maakt bij FC Twente-fans verbaast de schrijver van het boek Maarten van Roosmalen niets: "Theo is hier populairder dan in Arnhem."

Het personeel van Boekhandel Broekhuis uit Enschede probeert er het beste van te maken voor de mensen in de rij. Volle schalen met bittergarnituur gaan heen en weer langs de 50 meter lange rij. Een man in de rij laat het zich goed smaken "We hebben veel aan hem te danken" zegt hij.

Kampioen

Hij doelt op het jaar 2010, toen FC Twente kampioen van Nederland werd. "Theo is de cult held van FC Twente. Hij rookte gewoon een peukie, maar in de wedstrijd stond ie er altijd."

Oma Hooligan

Binnen doet Theo Janssen z'n best om het tempo er goed in te houden. Dat valt niet mee. Iedereen wil even een praatje maken, een foto en een handtekening. Van Roosmalen schrijft daarom de opdrachten. "Ik heb hele rare dingen moeten opschrijven. 'Voor oma Hooligan' of 'Voor Tukker Turbo"

Populair

Janssen begrijpt wel waarom hij nog altijd populair is. "Toen ik hier speelde werden we tweede, eerste en tweede. Daarna is het alleen maar minder geworden. Dan snap ik wel dat mensen daar naar terug verlangen".

Met een gesigneerd exemplaar van het boek, staat een fan na een uur wachten nog even na te glunderen. Het was het meer dan waard. "Ik ben niet zo van voetballers verheerlijken, maar zo'n karaktervent, die mis je wel."