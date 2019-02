Wachten op de trein? Op station Zwolle kan je tafeltennissen

Een openbare piano in de stationshal kenden we al. Maar op station Zwolle kunnen reizigers tot en met vrijdag tafeltennissen op het station. Het is een initiatief van de NS in aanloop naar het NK tafeltennis dat dit weekend plaatsvindt in Zwolle.

Vanochtend was er drukte op het Zwolse station. Niet vanwege de vele passanten die zich naar hun werk of school snelden, wel vanwege de belangstelling voor de nieuwe tafeltennistafel die vanaf vandaag op het station te vinden is.

Vriesekoop vs. reizigers

De tafeltennistafel werd vandaag ingespeeld door Bettine Vriesekoop, tweevoudig Europees kampioen in tafeltennis. Reizigers verzamelden zich om de tafel om een potje te spelen.

"Ik ga het wel proberen!", roept een vrouw vanaf de zijlijn. Het is even wennen, want het is jaren geleden dat ze voor het laatst speelde. "Het valt wel tegen, hoor. Mijn vader en mijn zusje waren hier altijd heel goed in. Ik ook wel, maar het gaat nu echt slecht," vertelt ze lachend.

Gebruikte treinvloeren

De tafeltennistafel is vrij bespeelbaar tot en met aankomende vrijdag. Liefhebbers kunnen een potje spelen bij Buitensporig, een hal aan de Noordzijde van het station. Met de tafeltennistafel op het staion loopt de NS vooruit op het weekend. In Zwolle wordt dit weekend namelijk het NK tafeltennis gehouden.

De tafel is een product van een duurzaamheidsproject vanuit de NS. "Deze tafeltennistafel is gemaakt van vloeren van oude treinen. We proberen zoveel mogelijk oud treinmateriaal te hergebruiken," vertelt Anne van der Wel van de NS.