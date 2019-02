Twaalf bedrijven failliet verklaard, waaronder Hengelose vestigingen Curves en machinemaker Foodlife

Er zijn deze week twaalf bedrijven in Overijssel failliet verklaard. Het gaat onder meer om installatiebedrijf Easyteq uit Hengelo en thuiszorgorganisatie Mirjam Veurman Zorg in Steenwijk.

Het zorgbedrijf meldt op de website dat het "mede vanwege bureaucratie en de wet- en regelgeving het voor ons als kleine zorgaanbieder bijna onmogelijk is gebleken om bestaansrecht te hebben." Over de cliënten zegt het bedrijf dat er aan hen 'alternatieven' worden geboden.

Easyteq

In Hengelo is installateur Easyteq failliet gegaan. Het gaat daarbij om de bedrijven Easyteq Bouw en Installatietechniek bv, Easyteq Financieel Beheer bv, Easyteq Investments bv en eenmanszaak Easyteq Installatietechniek. De curator, mr. Holsbrink, laat weten dat de eigenaar onlangs ziek is geworden, en sindsdien "de grip op het bedrijf kwijtraakte".

De curator zoekt nu naar mogelijkheden voor een doorstart van het bedrijf. Er heeft zich al een partij gemeld die interesse heeft in een overname.

Curves

In Hengelo zijn verder de vestigingen van Curves in zwaar weer geraakt. De sportschool voor vrouwen werkt met franchisenemers. Het vennootschap onder firma F. Verheij-C. Verheij-Overbeek dat de twee Hengelose filialen uitbaat, is failliet verklaard.

Beide vestigingen zijn nu nog open, maar gaan op korte termijn dicht, zegt curator mr. Beekman. Wat dat voor leden van de sportclubs betekent, is nog onduidelijk. "Het kan zijn dat een eventuele nieuwe eigenaar doorgaat met de sportscholen zonder problemen voor klanten. Maar als het slechter loopt, kan het zijn dat leden hun geld dat ze al hebben betaald, kwijtraken."

Optiqua

In Enschede zijn twee bedrijven failliet verklaard: Fair personeelsdiensten bv en Optisense bv. Dat laatste bedrijf zit achter start-up Optiqua, dat een systeem heeft ontwikkeld om op afstand snel en precies de kwaliteit van water te bepalen. Het bedrijf kreeg ook steun van ontwikkelingsmaatschappij Oost NL. Volgens curator mr. Eringa is de markt positief over het product, maar gaat het brede vermarkten moeizaam. Het is niet gelukt om genoeg financiering aan te trekken.

Foodlife

In Zwolle is JFPT bv failliet gegaan. Dat is het bedrijf achter Foodlife, dat onder meer machines voor de voedselindustrie maakt. In 2014 won het bijvoorbeeld een prijs voor een machine waarmee druiven makkelijk zijn te onttrossen.

Elders in de provincie zijn mediabedrijf JB Voizes bv uit Deventer, aannemer Kleiner bv uit Paasloo en eenmanszaak Jacqueline Huid & Voetverzorging uit Ommen failliet verklaard.