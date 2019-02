Buurtbewoners Deventer bang voor grote gevolgen wegverbreding

"De straat zoals die er nu ligt, moet waarschijnlijk worden vervangen door een 2x2 rijbaan plus een parallelweg", zegt de buurtbewoner. "We hebben onze straat eens gemeten en dat past gewoon niet. Er moeten wel acht woningen gesloopt worden om dat qua ruimte voor elkaar te krijgen."

Behalve het gebrek aan ruimte, is de buurt ook bang voor andere gevolgen. "We zijn ook bang dat er meer verkeer over de weg gaat straks, met alle gevolgen van dien. Bijvoorbeeld meer geluidsoverlast. We hebben laatst een metingen gedaan en toen kwamen we op 70 dB. Daar waar 40 dB, hooguit 63 dB mag."

Buurtbewoners Deventer maken zich zorgen om hun straat

Het leeft

"Tien tot vijftien jaar geleden heeft de gemeente beslissingen genomen over dit Hanzetracé. Dat is toen een beetje stilzwijgend gepasseerd in de buurt. Nu de rest klaar is, zijn wij aan de buurt."

Twee jaar geleden kwam de buurt erachter dat de gemeente met dit plan bezig was. "We zijn toen met elkaar in gesprek gegaan en dat zijn we nog steeds. Gisteren waren we met zo'n vijftig man bij de gemeenteraad. Het leeft dus echt wel."

De buurt wil dat er meer onderzoek gedaan wordt naar het plan.