CDA Overijssel pleit voor 15000 extra woningen in provincie komende vier jaar

Vijftienduizend extra woningen moeten de komende vier jaar gebouwd worden in onze provincie. Dat wil CDA Overijssel. De nieuwe woningen moeten een eind maken aan problemen die jongeren en ouderen in de provincie hebben bij het vinden van een geschikte en betaalbare woning. Het CDA heeft over de plannen gesproken met Bouwend Nederland dat zich hard moet maken voor die ambitie.

De boodschap van het CDA is vooral: maak het bouwbedrijven niet te moeilijk. Bouwondernemingen hebben te maken met gestegen bouwkosten door strengere duurzaamheidseisen, zoals gasloos bouwen. Maar ook regels met betrekking tot beschermde diersoorten belemmeren bouwplannen. Dat moet worden aangepakt vindt CDA Overijssel.

Gemeenten aan zet

De partij ziet een belangrijke rol weggelegd voor gemeenten. Die moeten in overleg met de bouwsector bekijken hoe belemmeringen waar de sector mee te maken heeft, kunnen worden weggenomen.

"We zijn blij dat ook Bouwend Nederland heeft aangegeven zich hiervoor te willen inspannen, zodat er een versnelling komt in de woningbouw in Overijssel", zegt CDA-Statenlid van Moorsel, die heeft gesproken met Bouwend Nederland.

Capaciteitstekort gemeenten

Het gaat volgens Van Moorsel niet alleen over toegenomen bouwkosten en beschermde diersoorten, maar ook om een tekort aan capaciteit en deskundigheid bij gemeenten in Overijssel. In veel gemeenten in de provincie worden plannen gemaakt voor woningen waar te weinig behoefte aan is, waardoor er geen ruimte meer is voor bouwplannen waar wél vraag naar is.

CDA Overijssel wil dat gemeenten onderling afspraken maken over de planning, waarbij wordt gebouwd naar behoefte. Over die behoefte bestaan weinig vraagtekens. Ook andere partijen in Overijssel zien de noodzaak van de bouw van woningen, specifiek voor jongeren en ouderen.

Woningbouw is bovendien het speerpunt van Hét Verkiezingsprogramma van Overijssel, geschreven door inwoners van de provincie, samen met RTV Oost.

