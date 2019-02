Van den Berg neemt revanche met titel: "Dit voelt wel lekker hoor"

Roy van den Berg was woensdagavond in zijn nopjes nadat hij met de teamsprinters met overmacht de wereldtitel had veroverd. "Dit is wel een weggetje van ver", sprak de Kampenaar na afloop bij de NOS, doelend op zijn lange weg om op dit podium actief te zijn.

2012 was de laatste keer dat Van den Berg op een WK stond en omdat hij vorig jaar net buiten de selectie viel, smaakt deze titel extra zoet. "Dit voelt wel lekker hoor. Ik ben ook trots op de boys, want we doen het met z'n allen. Dit is echt een gruwelijke prestatie en voelt echt lekker.

"Bizar hard"

De sprinters reden een duizelingwekkende tijd van 41,923, waarmee ze nog geen tiende van het wereldrecord bleven. Dat staat sinds 2013 op naam van Duitsland en werd gereden op hoogte in Mexico. Ook Nijverdaller Jeffrey Hoogland, die tevens vorig jaar goud pakte op dit onderdeel, had deze tijd niet zien aan komen. "We wisten wel dat het hard zou kunnen gaan, maar hier hadden we nooit op gerekend. Dit is echt bizar hard. We zijn ook nog een nieuwe fiets aan het ontwikkelen, die veelbelovend is dus dan gaan we echt nog sneller zijn."

Wild baalt van mislopen titel

Eerder op de avond werd Kirsten Wild onttroond op de scratch, maar wist wel het zilver in de wacht te slepen. Toch baalde de Zwolse na afloop. "Ik neem het mezelf wel kwalijk. Ik had gewoon eerder moeten aangaan, want dat had me een kans kunnen geven om haar (winnares Elinor Barker, red.) wel te kloppen. Ze kwam er nu echt heel hard langs."