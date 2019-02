Nieuwe sporen gevonden van wolven in Nederland

Tussen november 2018 en januari dit jaar waren er vier wolven in Nederland. Drie dieren leven nu op de Veluwe. De vierde wolf zwierf in Overijssel, maar is inmiddels teruggekeerd naar Duitsland.

Dat is gebleken uit onderzoek van Wageningen Environmental Research in opdracht van BIJ12.

Vestiging op de Noord-Veluwe

Eind juli werd wolvin GW998f voor het eerst gesignaleerd in het noorden van de Veluwe en alles wijst er nu op dat ze zich nu definitief heeft gevestigd. In het afgelopen kwartaal zijn zes keutels van haar verzameld, maar de doorslag gaf een monster van een bloedspat op een loopspoor in de sneeuw. Dat is vermoedelijk ovulatiebloed.

"Dat deze vrouw nu zes maanden aanwezig is in dezelfde regio betekent dat ze de eerste gevestigde wolf in Nederland is", zegt ecoloog Hugh Jansman van Wageningen Environmental Research. "Een terugkomst na ongeveer 150 jaar afwezigheid.”

Er zijn ook zes andere uitwerpselen verzameld van een andere wolvin. In augustus 2018 werd zij voor het eerst gevonden in het midden van de Veluwe. Als zij hier na 27 februari nog steeds aanwezig is, is ook zij formeel gevestigd.

Nieuwe mannelijke wolf

Naast de twee vrouwtjes, leeft er sinds kort ook een man op de Veluwe: wolf GW893m. Op 6 januari verscheen hij voor het eerst op de radar, via monsters van gebeten schapen in Heino en enkele dagen later in Dalmsholte. In de weken daarna zijn keutels van de wolf op de Noord-Veluwe gevonden, in hetzelfde leefgebied als dat van wolvin GW998f.

"De kans is aanwezig dat ze elkaar hebben ontmoet", zegt Jansman. Onderzoek moet uitwijzen of ze ook een paar gaan vormen. Mocht dit het geval zijn, dan is er een kans dat begin mei de jongen geboren worden.

Zwervende wolvin Overijssel

Op 2 december werd melding gedaan van gebeten schapen bij De Lutte. "Door het aangetroffen DNA-profiel te vergelijken met de database van onze Duitse collega’s van Senckenberg, weten we dat de schapen zijn gedood door wolvin GW912f", zegt geneticus Arjen de Groot. "Deze wolvin is voor het laatst vastgesteld in haar territorium in Walle, Nedersaksen, op ongeveer 200 kilometer van De Lutte."

