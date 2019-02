Sterrenkok Jarno Eggen verhuist restaurant naar Staphorst

Sterrenkok Jarno Eggen en Cindy Borger openen in Staphorst een tweesterren restaurant. Het is een verhuizing van het huidige restaurant in Zuidwolde naar de Kop van Overijssel. Eggen was in 2018 Chef van het Jaar.

28 april is het restaurant in Zuidwolde voor het laatst open."Dan sluiten we een maand en gaan we op 31 mei weer open in Staphorst." Een flinke investering, maar dat is het zeker waard, zo zegt Eggen tegenover RTV Drenthe. "Ik weet precies hoe het er straks uit komt te zien. Je krijgt er veel energie van."

Ambassadeur voor Drenthe

Eggen bouwde zijn restaurant met twee Michelinsterren de afgelopen jaren in Zuidwolde uit tot één van de beste restaurants van Nederland. Maar de locatie in Zuidwolde is eigenlijk te klein geworden. In Staphorst zijn meer mogelijkheden. "Ik word gewoon een ambassadeur voor Drenthe in Overijssel. Ik heb ook een verhaal bij mijn gerechten op de Drentse borden."





Wie denkt dat er een groot openingsfeest komt, heeft het mis. "We houden geen groot feest. We gaan gewoon open en gaan verder."