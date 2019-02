Meerdere factoren zorgden ervoor dat Enkco uit Holten vertrekt

Het bedrijf is overgenomen door de Van Loon Groep uit het Brabantse Son. Dat is een grote speler op de markt van vleesverwerkende bedrijven.

Directeur Willem van Weede over de overname

"We zijn een mooie en goed functionerende organisatie", zegt directeur van Enkco Willem van Weede. "Maar we hebben te maken met een sterk dalende markt in vlugklaar-, varkens- en rundvleesproducten. We kunnen er geen goed resultaat meer uithalen. Daar komt nog bij dat we over ruim twee jaar uit onze fabriek moeten. Het wordt te oud, we ontkomen er niet meer aan."

Werknemers

Het bedrijf heeft honderd werknemers. "We streven ernaar om ze onder te brengen bij vestigingen in Dronten, Rijssen en Vriezenveen. We voeren met iedereen individuele gesprekken."