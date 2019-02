Merkendeskundige: "Rechtszaak Kordaat-biertje is een lastige"

Drie maanden geleden presenteerde Lidl het bier Kordaat. De naam is niet het enige dat lijkt op het Kornuit van Grolsch. Het etiket en het lettertype waarmee de naam van het bier is geschreven, doen sterk denken aan de Grolsch-variant. "Lidl lift met Kordaat mee op onze marketinginspanningen en dat brengt ons merk fundamenteel schade toe. Dit is verwarrend voor consumenten", zei woordvoerder Koert van 't Hof van Grolsch twee weken geleden tijdens de rechtszaak.

"Verlies van Lidl is geen ramp"

"Lidl laat zich bij zo'n productlancering als deze inspireren door A-merken", zegt Moers. "Ze nemen hierbij bewust een risico. Als ze vandaag de rechtszaak verliezen is dat geen ramp, ze hebben toch mooi veel aandacht gehad. Voor Grolsch is dit trouwens ook niet slecht, ook zij komen nu volop met het biertje in de aandacht. Al zullen zij toch wel liever deze rechtszaak winnen."

Merkendeskundige Moers: "Rechtzaak Kordaat-biertje is een lastige"

"Het is eigenlijk een geniale stunt van Lidl, die hele marketingcampagne. Ze hebben dat ontzettend goed aangepakt." Dit soort rechtszaken komen volgens de merkendeskundige vaker voor. "Bijvoorbeeld bij een zaak tussen Hema en Lacoste. De Hema liet onderbroeken maken met krokodilletjes erop, waarbij iedereen natuurlijk de link kon leggen met Lacoste. Die rechtszaak won de Hema ook nog eens."

Iconisch

Ook nu is het lastig. "De flessen lijken aardig op elkaar. Maar hoe iconisch is het groene flesje? Een beugel is dat bijvoorbeeld wel, maar de kleur van een flesje is lastiger. De lettertypes op het etiket lijken wel enorm veel op elkaar, hierbij is Lidl duidelijk geïnspireerd door Grolsch."

Vanmiddag rond 15.00 uur doet de rechter in Rotterdam uitspraak.