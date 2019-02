VVD Overijssel: "Laat landelijke regels om leegstand te voorkomen los"

Is dat gek? Nee zegt Van Haaf, want ze heeft twee petten op, die van gedeputeerde en die van lijsttrekker: "Het kan zijn dat je een partijstandpunt hebt wat niet helemaal in het coalitieakkoord tot uiting is gekomen en in de campagnetijd sta ik er als lijsttrekker van de VVD en dan vertegenwoordig ik het standpunt van de VVD."

Leegstand voorkomen

Van Haaf wil af van de regels die ontwikkeld zijn in de economische crisis om te voorkomen dat er gebouwd zou worden voor leegstand. Maar nu is er juist veel vraag naar woningen. De regel waar het om gaat is de zogenoemde 'ladder voor duurzame verstedelijking', om aan te tonen of woningbouw noodzakelijk is. Zo kunnen er in één gemeente niet meerdere plekken worden aangewezen waar woningbouw zou kunnen.

Of er dan geen wildgroei ontstaat? Volgens Van Haaf is daar geen sprake van: "In Overijssel is het contact heel goed tussen gemeenten, provincie en de markt. Je weet waar er woningnood is, laten we dat gewoon gaan aanpakken." Hengelo loopt bijvoorbeeld tegen de regels aan omdat er in Hart van Zuid nu niet gebouwd kan worden, terwijl de markt er wel om vraagt.

40.000 woningen

Van Haaf pleit om een lobby naar Den Haag te starten om van de regelgeving af te komen, want er moeten behoorlijk veel woningen gebouwd worden de komende jaren: "40.000 voor de komende tien jaar. We zouden dan veel meer de ruimte moeten kunnen hebben om te bepalen waar."

Dat het verkiezingstijd is, valt te merken. Ook het CDA pleitte eerder deze week al voor het bouwen van meer woningen in Overijssel.