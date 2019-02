Koning Brian in de optocht, bij de Pearse Köp in Weerselo is iedereen meer dan welkom

"Brian is minder valide en maakt gebruik van een electrische rolstoel. De accu is niet voldoende voor de hele optocht. Dus vandaar dat we een alternatief hebben gemaakt", aldus wagenbouwer Pascal Vennegoor.

De bouw van de praalwagen (Foto: Esther Rikken)

De route té lang

"Onze club telt allemaal jonge leden van rond de zeventien jaar. Brian is minder valide maar hoort er natuurlijk wel bij. Aangezien de optocht te lang is voor de electrische rolstoel hebben we een alternatief bedacht".

Koning Brian

"Bryan krijgt een fantastische rolstoel. Helemaal in het teken van ons thema, 'In al z'n praal en pracht brengt wie 't Midden-Oosten oet 1000 en 1 nacht'. Hij is onderdeel van de loopgroep en een aantal vrienden duwen hem door de optocht. Hij wordt de koning van onze loopgroep. Mooi toch?!", aldus Vennegoor.

Gratis broodje kroket

De Pearse Köp heeft een vaste kern van dertig wagenbouwers. Op het moment dat RTV Oost de loods in Weerselo bezoekt zijn er echter veel meer jongelui aan het werk. "De laatste loodjes hé, dan is het altijd alle hens aan dek". Een gezellige boel. Helemaal wanneer de plaatselijk cafetaria met vijftig broodjes kroket de loods bezoekt. "Een hart onder de riem. Fantastisch hoe bevlogen de Weerselose jongelui zijn. Wij ondersteunen dat graag met iets lekkers".

