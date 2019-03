Huizen in Deventer gesloopt: "Deur ging open en er zaten twaalf Duitsers in legerkleding op de trap"

Het symboliseerde de geschiedenis, maar wordt nu zelf ook geschiedenis. Het huis met de Amerikaanse vlag aan de Meester de Boerlaan in Deventer is gesloopt.

Het hoekhuis met het iconische kunstwerk Fading Glory van de Enschedese kunstenaar Sander Schoonbeek ging krakend ten onder. Volgens oud-bewoonster en kunstenares Aukje Grouwstra was dat precies de bedoeling van het het kunstwerk. "Het gaat over vergankelijkheid en vergane glorie van iconen uit Amerika."

Bombardement

Het verhaal van het kunstwerk is niet het enige verhaal dat achter de voordeur van het hoekhuis verborgen lag. "Ik woonde hier en ik zag een oudere meneer rond mijn huis scharrelen en foto's maken." Dat bleek Frans Evers te zijn. Als jongen van zestien maakte hij mee dat de bovenverdieping van het huis waar Grouwstra woonde, gebombardeerd werd.

Lopend door het ontmantelde pand wijst Evers naar een enorme scheur in de muur van de benedenverdieping. "Hier zit de scheur die er tijdens het bombardement in is gekomen. Het was net na de bevrijding en we zagen geen Duitsers meer, dus ik stak de brug over naar het Havenkwartier. Daar zag ik zes fietsen tegen dit huis staan en daarvan wilde ik er eentje meenemen voor mijn vader. De deur ging open en ik zag twaalf Duitsers in legeruniform op de trap zitten. Ze zaten te trillen van angst."

Sloop

De trap waar die Duitsers 75 jaar geleden opzaten, ligt in de grote container naast de houten splinters van het kunstwerk van Sander Schoonbeek. En ook al verdwijnt het hoekhuis met haar iconische kunstwerk uit het straatbeeld in Deventer, voor Evers blijft de herinnering één van de belangrijkste uit zijn leven. "Daarna lag de wereld voor mij open."

Wat er voor de huizen in de plaats komt, is nog niet duidelijk. De gemeente Deventer gaat daar binnenkort met omwonenden over in gesprek.