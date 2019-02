Provincie stelt 2 miljoen ter beschikking voor ervencoaches: "Ze zijn erg belangrijk"

Een ervencoach helpt mensen na te denken over de toekomst. Ze geven agrariërs informatie over alle mogelijk regelingen en beleid rondom het stoppen met hun bedrijf of de uitbreiding daarvan. Ze worden nu al in diverse gemeentes ingezet. Maar nu heeft de provincie Overijssel twee miljoen euro uitgetrokken om deze coaches in heel Overijssel in te kunnen zetten.

"Wij functioneren eigenlijk als een soort wandelend informatieloket."

Ervencoaches onmisbaar voor vitaal platteland

Zorg

Pigge noemt een concreet voorbeeld waarbij zijzelf betrokken is. "Een jonge boer die zich met intensieve pluimvee bezig hield had een vergunning voor het bouwen van een nieuwe stal. Maar deze jonge man zag de gevaren van fijnstof en wilde eigenlijk iets anders. Ik stelde voor om iets met de zorg te gaan doen, omdat het buitengebied daar veel behoefte aan heeft. Dat stuitte eerst op veel weerstand bij ze. Maar toen ik later terug kwam had hij samen met zijn vrouw en moeder een heel plan uitgewerkt", vertelt Pigge.

Strijd tegen criminaliteit

Het voorstel is van het CDA om de ervencoaches een prominente rol te geven in de strijd tegen criminaliteit op het platteland. "Eigenlijk doen we dit al", zegt coach Tom Jannink.

"Wij proberen een nieuwe bestemming te vinden voor schuren voordat erfeigenaren in de verleiding komen. Nu zie je dat er ineens mensen met een grote zak geld aan de deur staan, en dan is de verleiding heel groot om daar in mee te gaan. Wij kunnen daar een adviserende rol in spelen", besluit Jannink.