Rechtszaak tegen onhandelbare Twentse psychiatrische patiënt uitgesteld

De rechtbank in Almelo heeft de behandeling van een zaak tegen een onhandelbare 42-jarige psychiatrisch patiënt uit Twente uitgesteld. Eerst moet duidelijk worden of de man terecht kan voor een behandeling in de voormalige tbs-kliniek Veldzicht in Balkbrug.

De officier van justitie heeft vanwege de situatie van de man een spoedaanvraag gedaan bij Transfore, een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Veldzicht. Het is een afdeling voor mensen met een psychiatrische stoornis in combinatie met ernstig grensoverschrijdend gedrag.

Zoals het er nu naar uitziet, kan de man daar binnen twee weken terecht voor een langdurige behandeling. Tot die tijd gaat de zaak niet verder.

De man moet zich voor de rechter verantwoorden, omdat hij vorig jaar zoveel geweldsexplosies had, dat meerdere instellingen voor geestelijke gezondheidszorg in de regio hem niet meer willen hebben.

Meer dan dertig opnames

De in Breda geboren schizofrene man komt al zijn hele leven in aanraking met de psychiatrie. Zelf zegt de man al meer dan dertig opnames achter de rug te hebben. Vorig jaar ontaarden meerdere opnamen in geweld tegen medepatiënten en inboedel. Dat was niet voor het eerst, hij kwam al vaker in aanraking met justitie in Twente.

Afgelopen september zou hij een mede-patiënt in een instelling in Hengelo onderuit geslagen hebben. Het slachtoffer zou muziek van de Zweedse band Abba opgezet hebben en dat viel niet goed. Na het incident trof toesnellend personeel de man naast het slachtoffer aan. "Sluit me maar op", vertelde hij ze meteen. Het zou niet de enige keer zijn dat de man vorig jaar een andere patiënt sloeg. Zo zou hij in augustus een patiënt geslagen hebben in een Enschedese kliniek.

Kapotte toegangsdeuren

Eerder in juni zou de man al eens in een Enschedese kliniek alle koffiekopjes kapot gegooid hebben en voor bijna 1000 euro aan schade veroorzaakt hebben bij vernielingen in een kantoor. In oktober was de man het niet eens met de beslissing dat hij de nacht niet mocht doorbrengen bij een instelling voor begeleid wonen.

Hij trapte net zolang tegen de toegangsdeuren totdat ze kapot waren. Nog geen twee weken later sloeg hij de deuren van het Twents Psychiatrisch Ziekenhuis aan diggelen met een vouwfiets. Zowel de deuren als de fiets sneuvelden.

'Schreeuw om hulp'

Volgens de man waren het allemaal schreeuwen om hulp. "Ik heb last van stemmen, die praten met me via de tv en geven me opdrachten. Als de druk dan te hoog wordt, door de omstandigheden en verschillende medicijnen die ik krijg, dan wordt ik hyper." Tijdens de rechtszaak legde de man ook uit dat hij zoveel stemmen hoorde dat ze allemaal een naam hebben gekregen.

Volgens de officier van justitie is de situatie van de 42-jarige chronisch psychotische man zorgelijk. Deskundigen denken dat hij, ondanks zijn stoornis, wel enige invloed heeft op zijn handelen. "Meneer weet wel wat hij doet, als je boos bent mag je niet slaan of spullen kapot maken", vatte de officier van justitie het rapport samen.