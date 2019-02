Carnaval in Overijssel

Het carnavalsfeest bereikt dit weekend zijn hoogtepunt. Van de wagenbouwcommissies in Salland, naar de Grote Twentse Carnavalsoptocht in Oldenzaal, en van Rosenmontag tot de verlichte optocht in Lemelerveld. Je volgt het bij RTV Oost.

Zaterdag en zondag 2 en 3 maart, rondje Salland

We maken een rondje door Salland langs diverse carnavalsfestiviteiten. Zo nemen we onder meer een kijkje bij de wagenbouwcommissies die zich voorbereiden op de optocht in Raalte. Gedurende dit weekend doen we verslag op Radio Oost, rtvoost.nl en Facebook.

Zondag 3 maart, Nog Efkes

In 'Nog Efkes' besteedt presentatrice Esther Rikken uitgebreid aandacht aan het laatste carnavalsnieuws uit de provincie. Van gala’s, wagenbouwers en opmerkelijke carnavalsvierders in Tubbergen tot aan Zwolle en van Boskamp tot De Lutte. Ook hier komt de strijd tussen de wagenbouwers naar voren.

Zondag 3 maart, carnavalsoptocht in Oldenzaal

De Grote Twentse Carnavalsoptocht in Oldenzaal is met ruim 100.000 bezoekers de grootste optocht in onze provincie.

12.40 uur, live op TV Oost, Radio Oost en rtvoost.nl. Samenvatting op TV Oost om 18.25 uur en de volgende ochtend om 12.00 uur.



Maandag 4 maart, diverse evenementen in de provincie

We maken een rondje door de provincie langs de diverse carnavalsfestiviteiten op Rosenmontag. Gedurende de dag doen we verslag op Radio Oost, rtvoost.nl en Facebook.



Dinsdag 5 maart, verlichte optocht Lemelerveld

De laatste optocht die we uitzenden is de verlichte optocht in Lemelerveld. Het Sprokkeldorp wordt donker en verlicht door de wagens in de optocht.

19.00 uur, live op rtvoost.nl en Facebook



Online

Naast deze optochten is er bij RTV Oost nog veel meer te zien, te horen en te lezen over het carnavalsgebeuren in Overijssel. Van fotoverslagen tot video- en radioreportages op onze social media en online. Kijk voor uitgebreid overzicht van alle carnavalsactiviteiten in Overijssel op Overuit.nl

De live-uitzending van de Grote Twentse Carnavalsoptocht in Oldenzaal is mede mogelijk gemaakt door Kees Smit Tuinmeubelen.