Hanna van Hendrik

De nationaal en internationaal bekende film- en toneelactrice Johanna ter Steege is het brein en initiatiefneemster van Hanna van Hendrik. De Notterse speelt al jaren met het idee iets in en met haar eigen geboortegrond, de mensen, de Twentse taal en hun eigenheid te doen. Na jaren van voorbereiding en de zoektocht naar fondsen en financiering, gaat het deze zomer gebeuren. Johanna speelt zelf de rol van Hanna, een vrouw met een boerenbedrijf dat al generaties in de familie zit. Het publiek wordt meegenomen naar de jaren zeventig en in drie periodes wordt het tumultueuze leven en het gevecht van boerin Hanna verteld. Voor de voorstelling werd meer dan 600.000 euro gedoneerd door lokale, particuliere donateurs. "Ik ben het meest gelukkig door de donaties, anders was dit er nooit gekomen", zegt Johanna ter Steege.

Zondag in OverUIT de Kunst op TV Oost om 11.35, 16.35, 17.20, 20.20, 21.20, 22.20 en 23.20 uur.

Willem Rasing

Beeldend kunstenaar Willem Rasing is geboren in Deventer en woont en werkt in Amsterdam. In 2015 zocht Inga Tjapkes hem op naar aanleiding van zijn overzichtsexpositie in Olst. Willem is een kunstenaar die veel experimenteert. Met materiaal en series. Zijn overzichtstentoonstelling was maar een tipje van de sluier van zijn totale oeuvre. Op de vraag wat hij over vijf jaar zou doen, antwoordde Willem dat hij hoopte dat hij nog zou ademhalen... Volgende week spreekt Inga hem opnieuw in OverUIT de Kunst, een paar jaar én een herseninfarct later. Deze week blikken we terug op de ontmoeting in 2015.

Het gesprek met Willem Rasing zie je zondag 10 maart in OverUIT de Kunst op TV Oost. De uitzending met Willem Rasing uit 2015 kun je hier terugkijken.