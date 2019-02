Dwangsom voor omstreden Nieuwleuser transporteur die 2,5 ton aan pensioenpremies achterhield

De in opspraak geraakte transporteur Dennis Dikken uit Nieuwleusen moet alsnog volledige inzage geven in het arbeidsverleden van zijn chauffeurs. Doet hij dit niet dan hangt hem een dwangsom boven het hoofd van 200 euro per dag, tot een maximum van 75.000 euro. Dit blijkt uit een recent tussenvonnis van de rechtbank Overijssel.

Het pensioenfonds had de ondernemer voor de rechter gesleept in een poging af te dwingen dat de transporteur met de betreffende personeelsgegevens op de proppen zou komen.

Simpel A4'tje

Eerder al had het pensioenfonds becijferd dat Dikken ruim 250.000 euro aan premies van zijn truckers heeft achtergehouden. Dit geld werd wel afgeschreven op de loonstrookjes, maar is nooit afgedragen. Het pensioenfonds houdt er echter ernstig rekening mee dat dit bedrag nog hoger kan uitvallen. Het fonds zegt de gegevens nu nodig te hebben om te kunnen berekenen hoeveel het exact aan premies is misgelopen. De rechter legde vervolgens de dwangsom op.



De transporteur kwam in de zomer uitgebreid in het nieuws, omdat hij zijn chauffeurs een brief had gestuurd. In een simpel A4'tje kregen de truckers vervolgens te horen dat – wanneer ze terug zouden keren van vakantie – het bedrijf eenvoudigweg niet meer zou bestaan. Dikken had zich daarbij echter niet gehouden aan het wettelijke protocol, waaronder het inschakelen van uitkeringsinstantie UWV. De affaire baarde veel opzien in ‘transport-Nederland’.

Bedrag mogelijk hoger

Volgens berekeningen van de stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de Weg heeft Dikken in totaal 252.907,42 euro niet afgedragen. Volgens E. Bakhuis, advocaat van het pensioenfonds, kan dit bedrag nog hoger uitvallen. "Tot op heden hebben we van meneer Dikken echter niet de informatie gekregen op basis waarvan het pensioenfonds exact kan berekenen om hoeveel geld het gaat. Vandaar deze gerechtelijke procedure."

Het pensioenfonds heeft Dikken ook privé aansprakelijk gesteld. Er is intussen beslag gelegd op zowel boedel van het bedrijf als persoonlijke bezittingen, waaronder zijn woonhuis.



Eventuele aangifte

Raadsman Bakhuis zegt nog niet te weten of het pensioenfonds ook aangifte tegen Dikken zal doen, waardoor de transporteur strafvervolging boven het hoofd zou hangen. Het woord pensioenfraude wenst hij niet in de mond te nemen. "Volgens het pensioenfonds is er sprake van onbehoorlijk bestuur en Dikken wordt daarvoor hoofdelijk aansprakelijk gesteld."

Eerder deze week bepaalde de rechtbank Overijssel dat de civiele rechtszaak tussen het pensioenfonds en Dikken eind maart wordt voortgezet.