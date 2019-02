Hakenkruizen op de weg in Raalte gekalkt, Gemeentebelangen wil actie van gemeente

Hakenkruis op straat in Raalte (Foto: Leven in Raalte)

"Zouden de mensen die dit gedaan hebben er bij stil staan wat ze geschreven hebben? En wat voor impact dat op de geschiedenis had?", gaat Schokker verder.



Actie van gemeente

Schokker is fractievoorzitter van Gemeentebelangen Raalte. Zijn partij wil dat de gemeente actie onderneemt. "Het is belangrijk dat er met name in het onderwijs en in voorlichting aandacht voor is", zegt Schokker. "Dat jongeren leren wat de impact is van wat hier neergezet is."



In gesprek

Schokker roept de mensen die tekens op straat hebben gekalkt op om zich te melden, maar hij realiseert zich dat de kans dat dat gebeurt klein is. "Ik wil met ze in gesprek gaan waarom ze dit hebben gedaan. Daar ben ik wel benieuwd naar. Wat was nou de ingeving om dit hier neer te zetten?"