FC Twente mist alle rechtsbacks tegen Roda JC

FC Twente kampt in de uitwedstrijd tegen Roda JC met een probleem op de rechtsbackpositie. Alle spelers die normaal gesproken in aanmerking zouden komen voor die plek zijn vrijdag niet inzetbaar.

Nacho heeft last van een scheurtje in zijn hak en is naar verwachting twee tot drie weken uitgeschakeld. Rafael Ramos was hersteld van zijn hamstringblessure, maar heeft deze week een terugval gekregen en Jeroen van der Lely is nog niet fit. Alternatieven uit Jong FC Twente zijn er ook niet: Godfried Roemeratoe is geschorst en Mats Wieffer is geblesseerd.

Puzzelen

"De spoeling wordt dun. We moeten puzzelen", weet trainer Marino Pusic, die donderdag nog niet wilde zeggen wie hij tegen Roda JC gaat opstellen als rechtsback.



Op het middenveld ontbreekt Wout Brama vanwege een schorsing. Hij wordt vervangen door Jelle van der Heyden. Verder keren Javier Espinosa en Jari Oosterwijk terug in de wedstrijdselectie.

Live op Radio Oost

Roda JC is de nummer zes van de Keuken Kampioen Divisie en heeft zeventien punten minder dan FC Twente. In De Oosttribune op Radio Oost wordt vrijdagavond live verslag gedaan van het duel in Limburg.