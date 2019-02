Go Ahead heeft Verheydt terug, maar mist Veldmate en Stans tegen MVV

Go Ahead Eagles kan vrijdag in de thuiswedstrijd tegen MVV niet beschikken over aanvoerder Jeroen Veldmate en reservecaptain Jeff Stans. De twee routiniers vielen vorige week uit tegen Sparta (6-1) en zijn niet fit genoeg om deel uit te maken van de wedstrijdselectie.

Tegenover het wegvallen van Veldmate en Stans staat wel de terugkeer van Thomas Verheydt. De spits stond zes weken buitenspel maar is weer volledig hersteld van zijn hakblessure. Hij staat tegen zijn oude ploeg ook gelijk in de basis. Paco van Moorsel gaat op het middenveld spelen, en Julius Bliek is de logische vervanger van Jeroen Veldmate.

De 6-1 nederlaag bij Sparta heeft verder ook gevolgen voor Pieter Langedijk. De linksbuiten mocht tot nu toe in alle wedstrijden dit kalenderjaar beginnen, maar is zijn basisplek kwijt geraakt aan Bruno Andrade. "Ik kijk naar wat mijn ploeg op dit momemt nodig heeft", legt trainer John Stegeman de wissel uit. "Bruno Andrade is iets meer van de actie, Langedijk is belangrijk met zijn assist. Ik kies nu voor Bruno."

"Ik wil van het elftal zien dat ze de kater wegspoelen. Het elftal voelt schaamte na de 6-1 nederlaag. Het team viel daar echt uit elkaar. Het doel moet blijven om de play-offs te halen", vervolgt Stegeman. De trainer weet dat een plek bij de top-5 genoeg is om de eerste ronde van de play-offs te mogen overslaan, maar daar is de trainer niet mee bezig. "Dat zegt me allemaal helemaal niks. Play-offs is play-offs. We staan nog steeds op een mooie positie in de subtop en die moeten we willen vasthouden."

Go Ahead Eagles-MVV is vrijdagavond vanaf 20.00 uur te volgen in de Oosttribune op Radio Oost.