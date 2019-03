Dialectmaand: "Als je dialect spreekt en Nederlands, dan weet je meer"

De hele maand maart staat RTV Oost in het teken van het dialect. En dat is belangrijk, vindt ook Willemijn Zwart van de IJsselacademie. "Als je dialect spreekt en Nederlands, dan weet je meer dan iemand die alleen in het Nederlands opgroeit."

Zwart: "In steden hebben mensen minder met streektaal. Daar leven weer jongerentalen. Maar het dialect is springlevend in delen van onze provincie en ook daarbuiten."

Vooral in de zorg is het dialect belangrijk, vertelt Zwart. "Mijn collega Albert Bartels richt zich helemaal op streektaal in de zorg, met name in de ouderenzorg. Hij geeft colleges op het Deltion College en we willen die colleges ook graag aan andere mbo-opleidingen aanbieden om verplegenden en verzorgenden te leren dat het echt waardevol is om mensen voor wie het dialect de moedertaal is juist in die streektaal aan te spreken. Bijvoorbeeld bij dementie kan het zorgen voor een stukje thuisgevoel. Het rustig maken, een stuk vertrouwdheid."



Wiesneus

De IJsselacademie geeft onder meer 'De Wiesneus' uit. Een jaarlijks tijdschrift speciaal voor basisschoolkinderen in het dialect. "Dat bestaat al langer in Drenthe, maar het is ons dit jaar gelukt ook in Groningen, Twente, West-Overijssel en de Achterhoek uit te geven. En dat in vijf verschillende versies in de streektaal."

Dat het Nedersaksisch zo veel verschillende variaties heeft, is volgens Zwart 'een rijkdom'. "Je ziet dat bij andere regionale talen, zoals bij het Fries, de standaardisering heel veel afbreuk heeft gedaan aan het 'eigene' van de streektaal voor de mensen die het net iets anders spreken. Dus ik ben blij dat we geen standaard-Nedersaksisch hebben maar dat iedereen zijn eigen variant eigen mag laten voelen. Dat vind ik heel positief en ik ben blij dat we het blad in zo veel varianten kunnen uitgeven."