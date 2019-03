Madelief (12) "Als het zo doorgaat met het klimaat, denk ik dat ik niet zal doodgaan van ouderdom"

De scholieren die de afgelopen maanden in Deventer staakten voor een beter klimaat, bereiden zich voor op de klimaatmars van komende zondag. Want volgens deze generatie is er geen tijd te verliezen.

"Ik denk dat als we nu niet snel genoeg dingen gaan veranderen, dat ik niet doodga van ouderdom. Dat hoop ik natuurlijk wel, maar waarschijnlijk gebeurt dat niet", vertelt de twaalfjarige Madelief Smit. Ze maakt zich zorgen over het klimaat.

Staken

Zelf probeert ze daarom zo bewust mogelijk te leven. "Ik eet geen vlees en ga nooit met het vliegtuig." Daarnaast vroeg ze aandacht voor het probleem door de afgelopen maanden elke vrijdag te staken voor het stadhuis in Deventer. De vijftienjarige klimaatactiviste Greta Thunberg, uit Zweden, was hiervoor de inspiratiebron. "Zij heeft ons echt laten zien dat we iets voor elkaar kunnen krijgen door te staken."

Protestborden

"Ik dacht eerst dat niemand zou luisteren en dat ik dan alleen met dit idee zou zitten. Maar nu merk ik dat er meer mensen zijn die door hebben dat het slecht gaat met de aarde." Samen met Nienke, een vriendinnetje van school, werkt Madelief aan protestborden voor zondag. "Save the planet" en "Ga met de fiets, dat kost je niets" staat erop. Madelief: "Ik denk dat het zondag erg druk gaat worden".

Actie

Maar of een protestmars ook de oplossing is, dat is voor Madelief nog maar de vraag. "Het ligt eraan hoe snel mensen gaan reageren op de protesten. Als ze helemaal niets gaan doen, dan zie ik niet echt een goede toekomst voor me. Maar als we nu actie gaan ondernemen, dan denk ik dat het nog wel goed zou kunnen komen."