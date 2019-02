Humoristische gedragsregels moeten toerist Giethoorn informeren

Wist u dat een brievenbus in Giethoorn geen afvalbak is? En dat een rolkoffer niet geruisloos is? Deze en meer opmerkelijke weetjes staan in de nieuwe toeristengids in Giethoorn. Handige, humoristische weetjes, zodat toeristen zich op een nette manier door Giethoorn begeven.

Het is een initiatief van reclamemaker Ronald de Boer in samenwerking met de lokale ondernemersvereniging. "De toeristenstroom neemt nog altijd toe", zegt De Boer. "En op gegeven moment kwamen we op een punt dat we dachten: toeristen moeten over sommige dingen iets meer geïnformeerd worden. Toen kwam het idee om deze weetjes op een humoristische manier als gedragsregels op te stellen."



Niet vanzelfsprekend

Door de nieuwe gids komt de toerist ook te weten dat: Giethoorn geen museumdorp is, huurboten geen botsauto’s zijn, een rolkoffer niet geruisloos is en dat picknicken op veel plekken kan, maar niet in de tuin. Volgens De Boer lijkt dit vanzelfsprekend, maar is dit voor toeristen absoluut niet zo.



"Toeristen krijgen écht de indruk dat Giethoorn een soort museum is en beseffen soms niet genoeg dat er echt mensen wonen langs de grachten. Ook beseffen ze niet dat een rolkoffer 's avonds of 's nachts erg veel lawaai kan maken op een brug."



Van harte welkom

Nu is het dus zo ver en zijn er zo’n 15.000 gidsen uitgegeven aan verschillende hotels. "Een mooi aantal en we leven natuurlijk ook echt van het toerisme", zo zegt De Boer. "De gids is absoluut niet belastend voor de toerist bedoeld, we willen toeristen hier graag hebben. Het beste weetje is trouwens de laatste: wist u dat u van harte welkom bent."