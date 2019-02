De Sjeesköttels Rossum: 'Mogen meedoen met de optocht in Boeskoolstad is al winst'

"En dat is al winst, of eigenlijk een compliment waard. De optocht telt twintig praalwagens en de selectie is streng. Wij zijn er al jaren bij. Top toch?", aldus een enthousiaste Luuk Siemerink, voorzitter van de wagenbouwcommissie.

Wagenbouwers Sjeesköttels Rossum (Foto: Esther Rikken)

Overal Sjeesköttels

Het is een drukte van belang wanneer RTV Oost afgelopen dinsdagavond de loods van de Sjeesköttels binnenstapt. Overal waar je kijkt, hoog of laag, zit een wagenbouwer. "Ja, het is momenteel even alle hens aan dek. We hebben nog een paar dagen en er moet nog flink wat gebeuren. Maar .... dit is een jaarlijks ritueel en het komt ook altijd weer op tijd af".

De geleerden

"Ik ben alvast begonnen met het aflakken. Met de kwast want volgens de geleerden komt er dan een dikkere laag lak op en dat zorgt weer voor extra glans", aldus wagenbouwer Pim Morsink.

Rust in het naaiatelier

De dames in het naaiatelier, bovenin de loods, hebben het zichtbaar minder druk. "Op tijd beginnen, dat is wat wij altijd doen. Alles weer zelfgemaakt, tot en met de piratenhoed aan toe. We hebben 250 lopers, 248 piraten en 2 papegaaien. Wij zijn klaar, ha, ha, de mannen zullen wel jaloers zijn", grapt Loes Nolten van de kledingcommissie.

We komen terug

"We gaan dit jaar voor een plek bij de eerste vijf. Dat moet lukken, althans afhankelijk van de concurrent. Jarenlang zaten we bij de top, dat hebben we even los moeten laten maar we zijn weer op de goede weg", aldus Siemerink.

Het gevoel

Iets verderop staat nog een dame heel rustig iets kleinere poppen te schilderen. We vragen haar naar de passie van het bouwen aan een praalwagen. "Het is verslavend, een gevoel, ik wilde dit jaar niet meer actief bouwen maar toen ik in de loods kwam kijken onlangs, heb ik toch weer de kwast gepakt. Het is niet te omschrijven, de sfeer, de saamhorigheid, moet je meemaken!", aldus Maria Siemerink.

