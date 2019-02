Praat mee: We moeten niet meer zoveel ophef maken om bekladdingen met hakenkruizen

Lukt het niet om te stemmen? Klik dan hier.

Met enige regelmaat worden gebouwen en monumenten beklad, soms met antisemitische leuzen en tekens. Afgelopen weekend gebeurde dat in Raalte en vorige week was het raak in Amsterdam. Zulke acties worden vaak besproken in de media, ook bij RTV Oost, en af en toe is de reactie dat 'jullie niet zoveel aandacht moeten schenken aan zulke kwajongensstreken'.

Dat niet iedereen de bekladdingen als 'kwajongensstreken' beschouwt, blijkt uit het feit dat GemeenteBelangen Raalte actie van de gemeente eist en burgemeester Halsema van Amsterdam aangifte deed. Maar wat vind jij? Moeten we dit soort acties inmiddels niet meer zo serieus nemen of is het nog steeds belangrijk dat we dat wél blijven doen?

Laat het weten door te stemmen. Reageren mag natuurlijk ook. Dat kan hieronder, via Facebook of stuur via WhatsApp (06-570 33 333) een appje of audioboodschap. Wie weet hoor je jezelf dan terug in onze radio-uitzending.