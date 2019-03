OM eist jeugd-tbs voor doodsteken Zwollenaar op feestje in Den Ham

Voor het doodsteken van Zwollenaar Michiel Schut is tegen de net 19-jarige Dario J. uit Den Ham jeugd-tbs en twee jaar jeugddetentie geëist. Volgens psychisch deskundigen heeft hij "een echte opvoeding nodig, waardoor hij leert inzien welke consequenties zijn handelen hebben". Dario wordt er door het OM van verdacht in het paasweekeinde van vorig jaar de Zwollenaar in de borst te hebben gestoken op een feestje in Den Ham. De 19-jarige Schut overleed enkele dagen later aan zijn verwondingen.

De oorsprong van de fatale steekpartij ligt in een ‘fout appje’. Een groepje Zwollenaren kreeg er ruzie over met Dario. Bij het opstootje dat vervolgens ontstond, zou die volgens meerdere getuigen ineens een mes hebben getrokken. Schut zou tussen de vechtersbazen zijn gesprongen. Dario heeft het mes vervolgens gedumpt bij een kippenhok.

Geheugenverlies

Dario zelf zegt niet meer te weten dat hij heeft gestoken. "Ik weet wel vaker dingen niet meer als ik veel heb gedronken en drugs heb gebruikt", zei hij eerder. Hij zegt verder dat hij het blijkbaar wel gedaan móet hebben, omdat zelfs zijn eigen vrienden zeggen dat hij het heeft gestoken. Of dat geheugenverlies echt of gespeeld is, kunnen de deskundigen nog niet overzien. "Hij vertoont veel vermijdingsgedrag, waardoor hij zijn toevlucht zoekt in middelengebruik."



Ook in de jeugdgevangenis waar hij nu zit, heeft hij weer joints gerookt. "En dat terwijl hij eerder juist onder invloed iets gruwelijk lijkt te hebben gedaan."

Jeugd- of volwassen strafrecht

"Dario vertoont anti-sociale kenmerken, maar is geen psychopaat", zegt een psychiater. "Hij sluit sociaal-emotioneel beter aan bij jeugdigen dan volwassenen. Hij blijft negatieve gevoelens wegduwen. Daardoor lijkt het alsof hij niet in staat is tot empathie, maar dat is hij wel. Hij moet dat alleen leren."

Volgens de deskundigen is het beter voor hem om Dario te berechten volgens het jeugdstrafrecht dan volwassenen strafrecht. En dat is uitzonderlijk, want tijdens het delict was hij een maand 18 jaar. "Dario is eerder iemand van vijf of zes jaar oud die nog opgevoed moet worden. Hij gaat telkens weer over een grens als een klein kind."

Baard

Ook de advocaat van de verdachte pleit voor toepassing van het jeugdstrafrecht. "Ondanks zijn voorkomen, een grote kerel met baardgroei, handelt hij niet naar zijn kalenderleeftijd. Hij overziet de gevolgen van zijn handelen niet. In een jeugdgevangenis kan hij leren, worden behandeld en zich ontwikkelen."

Met jeugd-tbs is de raadsman het niet eens: "Dan kan hij in contact komen met jongeren die mogelijk nog veel meer op hun kerfstok hebben. Dat zou funest zijn. Dario heeft van nature geen criminele inborst." Hij pleit voor de behandeling van zijn cliënt in een verslavingskliniek. Namens zijn cliënt en diens familie heeft hij medeleven betuigd aan de nabestaanden.

Jeugd-tbs kan maximaal zeven jaar duren. Maar mochten de behandelingen nog niet het juiste effect hebben gehad, dan kan kan de straf worden omgezet in 'normale' tbs.

Agressief

Volgens het OM heeft Dario 'willens en wetens' gehandeld. "Hij wist dat hij agressief zou worden van middelengebruik." De officier zegt dat het voor de familie een onnoemelijk verdriet is dat Michiel uit het leven is gerukt.

"De vraag is dus of iemand een tweede kans verdient na het maken van een fout. Die vraag stelde de vader van Michiel en hij beantwoordde hem ook zelf. In zijn hoofd vindt hij dat iedereen die kans verdient, maar in zijn hart is dat onmogelijk. Toch wint zijn hoofd, maar dan moet de verdachte wel verantwoordelijkheid nemen."

Foto

In de rechtszaal waren vandaag veel familieleden en vrienden van de overleden Michiel Schut aanwezig. De nabestaanden hadden een grote foto van de overleden Schut in de rechtszaal neergezet.