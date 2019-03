Deventer ziet af van WK Tijdrijden: "Niet het juiste moment"

Het college gaat in gesprek met de gemeenteraad over het besluit. Volgens het college zijn er momenteel te veel andere uitdagingen die om aandacht vragen en kost de organisatie van het wielerevenement te veel geld.



"Er ligt een ambitieus coalitieakkoord, met grote opgaven op het gebied van duurzaamheid, woningbouw en economie", aldus De Geest. "Ook in de cultuursector moeten er dit jaar scherpe keuzes gemaakt worden. Deze zaken verdienen een zorgvuldige afweging door het college en de raad. De organisatie van het wielerevenement zou een te grote claim leggen op de beschikbare middelen."



'Niet het juiste moment'

Over de opzet van het evenement en de potentie was binnen het college geen discussie. "Het evenement heeft de mogelijkheid om uit te groeien tot een groot feest met internationale allure, met de professionele mannen- en vrouwenteams. Het college zag daar mooie kansen."





De Geest: "Veel partijen zagen de mogelijkheden van het evenement en wilden er op een bepaalde manier aan bijdragen. Maar er waren ook openlijke twijfels, met name over de financiën. Al met al trekken wij als college de conclusie dat het beter is om ons nu niet te verbinden aan dit evenement."

Aangifte

Er was veel te doen over de kandidaatstelling van Deventer. Kort nadat achter gesloten deuren was gesproken over het voornemen om het evenement te organiseren, lag het nieuws op straat. Waarnemend burgemeester Ron König deed aangifte.

Volgens König had hij geen andere keuze. Het lekken van geheime informatie is immers een misdrijf, aldus de burgemeester.

De Rijksrecherche ging met de zaak aan de slag, maar kwam er al snel achter dat er een te grote groep mensen bij de besloten bijeenkomsten was. Dit maakte het te moeilijk om te achterhalen bij wie het lek precies vandaan komt.