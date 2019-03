Drankrijder moet auto inleveren bij controle in Haaksbergen

Bij een verkeerscontrole in Haaksbergen is een automobilist gisteren door de mand gevallen. Omdat hij meerdere boetes open had staan en deze niet direct kon betalen, werd zijn auto weggesleept. Maar dat was nog niet alles.

De man was onder invloed van alcohol (785 ug/l), hij droeg geen gordel, de auto bleek niet verzekerd te zijn en de APK was verlopen. De man kreeg meerdere boetes en zijn rijbewijs is in beslag genomen.



Mes in auto

De controles in en om Haaksbergen leverden meer op. Op de Scholtenhagenweg in Haaksbergen werd een automobilist aangehouden omdat hij een groot mes bij zich had. Bovendien reed hij met een joint op.





Daarnaast werden meerdere boetes uitgedeeld voor het niet dragen van de gordel en werden de bestuurders van twee auto's van één bedrijf aangesproken op hun rijgedrag. Ook werd er een bekeuring uitgedeeld voor het niet handsfree bellen.

De bestuurster van een auto kwam er gisteren goed van af. Ze reed in de auto van haar vriend. De man zat zelf niet in de auto, maar had 1.500 euro aan boetes openstaan. Normaal wordt de auto dan buiten gebruik gesteld, maar na het maken van afspraken is besloten dat niet te doen.