Twentse topman Gerard Sanderink ontkent: "Geen steekpenningen betaald"

De Twentse topondernemer Gerard Sanderink ontkent dat een van zijn bedrijven, bouwbedrijf Strukton, steekpenningen heeft betaald aan een Saoedische prins om werk te mogen doen in Saoedi-Arabië. Volgens Strukton gaat het om de betaling aan een 'agent', die 'diensten' verleende om in het land aan het werk te kunnen gaan.

De FIOD viel twee weken geleden binnen bij verschillende vestigingen van Bouwbedrijf Strukton, onder meer bij het hoofdkantoor in Utrecht. De invallen zijn volgens het Financieel Dagblad het gevolg van de verdenking van betalen van steekpenningen om zodoende werk in Saoedi-Arabieë te kunnen krijgen.



'Miljoenen betaald aan halfbroer koning'

Strukton bouwt mee aan een metronetwerk in de Saoedische hoofdstad Riyad. Het contract is in 2013 gesloten en heeft een waarde van 1 miljard, de grootste opdracht voor Strukton ooit. Volgens het Financieel Dagblad heeft Strukton sinds 2013 'miljoenen euro's betaald aan de halfbroer van de huidige Saoedische koning', via het bedrijf 'Somo' waar die prins op de achtergrond eigenaar van is.

Gerard Sanderink reageert in het Financieel Dagblad voor het eerst op de 'smeergeldaffaire'. Volgens hem is er "geen sprake van steekpenningen, het project is gegund op basis van de laagste prijs".



Ook laat Strukton weten dat "het bedrijf Somo als agent is aangesteld". Alles zou volgens Strukton 'volgens de wet worden uitgevoerd' en 'betalingen vinden alleen op basis van facturen plaats, en enkel bancair'.



Oranjewoud

Strukton is sinds 2010 onderdeel van de Sanderink en valt onder het beursgenoteerde Oranjewoud, waar hij zelf de grootaandeelhouder van is. Enkele jaren geleden had Strukton tegenvallers bij de verbreding van de A15 tussen de Maasvlakte en het Vaanplein en de ondertunneling van de A2 bij Maastricht.