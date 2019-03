Sta op en Vertel: streekverhaal van Jan Bornebroek

Jan Bornebroek vertelde een streekverhaal tijdens Sta op en Vertel in Café het Bolwerk in Enschede.

Waarom de stadsbanier van St. Plechelmus, het vaandel van Oldenzaal, tot op de dag van vandaag in Enschede wordt bewaakt.

Wat voetbal tegenwoordig is, was klootschieten in 1747. De volkssport werd bloedserieus genomen en op 27 januari van dat jaar stonden aartsrivalen Ootmarsum en Oldenzaal tegenover elkaar. De hoofdprijs… het Vaandel van Oldenzaal.

Een verhaal over knokken voor de eer van je stad en hoe de liefde voor het klootschieten niet samen ging met de liefde voor het mooiste meisje uit Ootmarsum.

Podcast

In Sta op en Vertel hoor je waargebeurde verhalen van mensen uit Overijssel. Luister hier bijvoorbeeld het verhaal van Jolande Verheij. Zij ging met haar puberzoons op de Sallandse Heuvelrug mountainbiken. Wat een perfecte dag in de natuur had moeten worden, liep heel anders af.

Deze en andere waargebeurde verhalen worden maandelijks opgenomen tijdens vertelmiddagen, waarbij een klein publiek aanwezig is. Ook is er iedere maand iemand die een oud verhaal uit de provincie vertelt.

Kom luisteren naar Sta op en Vertel

De eerstvolgende Sta op en Vertel bijeenkomst is op 24 maart in Deventer en het thema van de middag is dan 112. Dat belooft een middag te worden met verhalen over noodgevallen en (on)gelukjes. Ben je benieuwd naar de verhalen er dan worden verteld? Kom dan vanaf 15:00 luisteren in Café Vrienden van Vroeger, in Deventer. Je kan jezelf of iemand anders natuurlijk ook nog steeds aanmelden om zelf een verhaal te komen vertellen. Klik hier voor het aanmeldformulier.

Agenda:

112

24 maart, Vrienden van Vroeger, Deventer 15:00- 17:00

Oorlog en Vrede

14 april, De Gezelligheid, Zwolle 15:00 - 17:00

Mijn vorige leven

14 april, De Gezelligheid, Zwolle 19:00 - 21:00