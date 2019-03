Almeloos stel en dochter de cel in voor seksueel uitbuiten vrouwen

Een man en vrouw uit Almelo zijn beide veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf voor het seksueel uitbuiten van drie vrouwen. Dat heeft de rechtbank bepaald. Tegen het stel was 4 jaar cel geëist. Een dochter moet vier weken de gevangenis in, omdat ze heeft geassisteerd.

De drie vrouwen, een Poolse en twee Roemeense dames, werden in de prostitutie gedwongen door het stel. Dat gebeurde tussen 2011 en 2014 in een flat in de Zwolse wijk Holtenbroek, in Hellendoorn en Almelo. Ze moesten werken voor 100 euro per uur. Van die verdiensten werd driekwart afgetroggeld door dit stel.

Vrijwillig

Tegenover justitie heeft de Almelose altijd gezegd ze dat de meiden die geprostitueerd hebben dat vrijwillig deden. "Toen ik tegen hen zei dat ik een escortbureau had, wilden ze met mij mee naar Nederland om voor me te werken." Ook zegt ze voor alle verdiensten belasting te hebben betaald, iets dat de Belastingdienst overigens ontkent. "We hebben nog nooit een cent van Herman en Judith gezien", zegt een Belasting-man.

De vrouw is ook veroordeeld voor witwassen. Met het criminele geld werd een huis gekocht. Die woning is nu in beslag genomen. De man was een tijd voortvluchtig, maar zit inmiddels in de gevangenis.