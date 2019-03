Die mestproblematiek is groot. Boeren kampen met een grote hoeveelheid mest die ze enkel kwijt kunnen in ver gelegen plaatsen. Dit transport kost de boeren veel geld en het is ook niet goed voor het milieu. "Een deel van de mest moet verwerkt worden van het rijk, we moeten dus aan de eisen voldoen. De mestvergister in Zenderen kan een derde van het mestoverschot verwerken en moet er dus gewoon komen. Dat is ook beter voor de concurrentiepositie van boeren in Oost-Nederland."

Biogas

De komst van de mestvergister heeft niet enkel voordelen voor de boeren. "Naast het verwerken van mest zal er ook biogas geproduceerd worden. Hiermee kan je duizenden huishoudens voorzien. Daarnaast heb ik van medewerkers van Twence gehoord dat ze met nieuwe technieken fosfor uit de mest willen halen. Uiteindelijk komt dat weer te goede aan het milieu."

Varken (Foto: RTV Oost)

Alternatieven voor de mestvergister op de voormalige vuilstortlocatie Elhorst-Vloedbelt in Zenderen ziet Veltkamp niet. "Daar ligt al een mooi terrein met een goede infrastructuur. Waarom zou je dan een nieuw terrein gaan creëren. Daarnaast heeft Twence zelf onderzoek gedaan en daaruit bleek dat dit de beste locatie is. Het vaker bemesten van het land is niet mogelijk, want dat mag volgens de regelgeving niet."

Tegenstanders

Omwonenden van het Twence-terrein in Zenderen zijn niet blij met de komst van de mestvergister. Ed Mossel van Stichting Behoud Elhorst-Vloedbelt legt uit: “Omdat de locatie en de infrastructuur er zijn, wordt er gedacht dat dit de beste optie is. Maar er is helemaal niet gekeken naar andere locaties, het XL-bussinespark zou veel beter geschikt zijn bijvoorbeeld.”

Henk Veltkamp snapt dat de omwonenden boos zijn. "Als hier een vrachtwagen langskomt, hoor en zie je 'm ook. Als daar 25 vrachtwagens per dag naar toe gaan en ook weer leeg terug gaan, veroorzaakt dat zeker ook overlast. Maar goed, dat hoort er dan bij. De gemeente Borne heeft zelf ook ingestemd met het onderzoek van Twence naar de beste locatie. Daar is Elhorst-Vloedbelt toen uitgekomen.

Volgend jaar

Veltkamp hoopt de mest zo snel mogelijk naar Zenderen te brengen, maar blijft reëel. "Als de eventuele bezwaren ontvankelijk zijn, zou het kunnen dat het nog jaren gaat duren. Maar als de bezwaren niet ontvankelijk zijn, is het mogelijk dat we volgend jaar al mest naar Zenderen kunnen brengen."