Team Sunweb-manager Spekenbrink: "Geen WK tijdrijden in Deventer is gemiste kans"

Manager Iwan Spekenbrink woont in Deventer en is met zijn Team Sunweb inmiddels ook al jaren in de stad gehuisvest. "We moeten deze keuze van Deventer respecteren, maar persoonlijk had ik het heel leuk gevonden als het WK tijdrijden hier zou worden gehouden. Ik denk ook dat het de mensen trots zou maken."

Enthousiast

Team Sunweb, de ploeg van Tom Dumoulin, zocht vorig jaar contact met de gemeente Deventer om zich kandidaat te stellen voor het WK tijdrijden voor merkenteams. Een WK-onderdeel dat vanaf nu is losgekoppeld van het jaarlijkse WK wielrennen. En waarvoor een thuisbasis voor de komende jaren wordt gezocht. "Ik heb bij burgers en bedrijven in Deventer gezien dat ze niet alleen positief zijn, maar zelfs enthousiast. En er was een heel sterk en goed projectteam van de gemeente mee bezig", aldus Spekenbrink.

Toch heeft B&W van Deventer besloten om de organisatie van het WK tijdrijden aan zich voorbij te laten gaan. Er zijn volgens het college op dit moment te veel andere zaken in de stad die om veel aandacht vragen. Spekenbrink: "Ik ben geen politicus en bekijk het van de buitenkant, maar het lijkt alsof er een soort disconnect is tussen bedrijven en bevolking aan de ene kant en de politiek aan de andere kant. Wij hebben gemerkt dat burgers en bedrijven dit als een kans zagen die de stad vooruit kan helpen."

Lekken

College van B&W van Deventer en een deel van de gemeenteraad buitelden in de afgelopen maanden over elkaar heen met betrekking tot het WK tijdrijden. Het lekken van informatie over het evenement was daarbij de rode draad. "Politiek is niet onze business", aldus Spekenbrink, "maar we hebben het grote enthousiasme gezien bij mensen die het echte verhaal over het WK tijdrijden kenden. Zonder die andere politieke dynamiek."

"Een gemiste kans? Wij zijn overtuigd van een goede toekomst voor het WK tijdrijden voor teams. Dus voor iedereen die deze uitdaging niet aangaat is het een gemiste kans."