VVD geschokt door explosie in stal Markelo: "Meer doen voor veiligheid"

Veltkamp hield eerder deze week een emotioneel betoog in een bijeenkomst van Provinciale Staten. "Ik ben afgelopen week twee keer bij het getroffen gezin geweest. Het moet me van het hart dat het een enorme chaos is daar. Enorm, enorm. Ik heb nog nooit zoiets gezien. Ik ben daardoor zeer geraakt. Dit wens je niemand toe."

Meerdere partijen in Provinciale Staten steunden de oproep van Veltkamp om meer aandacht te hebben voor de veiligheidsrisico's van stalsystemen die de uitstoot van schadelijke mestgassen zoals ammoniak moet verminderen.

Gedeputeerde Hester Maij is blij dat partijen aandacht vragen voor de veiligheid van dit soort stalsystemen. "Als provincie vinden we veiligheid van mens en dier ook belangrijk. We gaan dit ook met andere overheden bespreken."

Schriftelijke vragen

In de Tweede Kamer stelden VVD'ers Helma Lodders en Erik Ziengs veertien schriftelijke vragen aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat.

De Kamerleden willen onder andere weten of de minister en de staatssecretaris opdracht hebben gegeven om onderzoek te doen naar het ontstaan van de explosie en of ze bekend zijn met eerdere vergelijkbare voorvallen bij een emissievrije vloer. Alle vragen van de Tweede Kamerfractie van de VVD zijn hier te lezen.

Onderzoek oorzaak

Boer Freek ter Weele is een week na de explosie en het verlies van vijftien koeien nog steeds aangeslagen. Op dit moment heeft hij nog geen idee over de oorzaak van de explosie in zijn stal. Verzekeringsmaatschappij Univé onderzoekt dit.