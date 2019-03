Gedupeerden AproPlus-affaire nog dieper in de schulden: bewindvoerder hield zorgpremies achter

Een nieuw lijk uit de kast voor de gedupeerden in de zogenoemde AproPlus-affaire: het bewindvoerdersbureau blijkt in een aantal gevallen maandenlang geen zorgpremies te hebben afgedragen. De slachtoffers, die toch al met torenhoge schulden kampen, krijgen daardoor andermaal te maken met een strop. Die kan oplopen tot duizenden euro's, bovenop de eerdere financiële ellende die ze opliepen door AproPlus.

door Jan Colijn



Intussen doen berichten de ronde dat de eigenaar, die zijn woonboerderij is ontvlucht en ondergedoken zit, het faillissement zou hebben aangevraagd. “In dat geval kunnen we helemaal fluiten naar onze centen”, zegt cliënt Petra Lavender uit Almelo.



Gedupeerden bundelen krachten

De slachtoffers willen nu hun krachten bundelen. “In een uiterste poging te redden wat er nog te redden valt”, zegt Enschedeër Harold Busschers, die namens de gezamenlijke gedupeerden een advocaat in de arm heeft genomen.

Wat hangt ons nog meer boven het hoofd? Petra Lavender, gedupeerde in AproPlus-affaire

Bij bewindvoering gaat het om personen die in de schulden zijn geraakt en met behulp van een professionele bewindvoerder hun financiële huishouding weer op orde moeten zien te krijgen.

Het bewindvoerdersbureau AproPlus raakte onlangs in opspraak. Het Achterhoekse bureau beheerde de financiën voor tweehonderd cliënten, van wie circa zeventig uit Overijssel. AproPlus werd recent geschorst na berichten over “onrechtmatigheden in de administratie”, zoals een gerechtelijk document vermeldt. Uit onderzoek moet nu blijken of er daadwerkelijk sprake is van fraude en welke bedragen ermee gemoeid zijn.

Blauwe brief op de deurmat

Bij meerdere cliënten plofte donderdag een blauwe brief op de deurmat. Daaruit bleek dat de bewindvoerder in een aantal gevallen maandenlang geen zorgpremies heeft afgedragen.



Petra Lavender uit Almelo ontving tien acceptgiro’s van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), de instantie die normaal gesproken verkeersboetes int. Het CJIB noemt haar in de brief wanbetaler. “Het blijkt dus zo te zijn dat, wanneer je je zorgpremies niet betaalt, dit een bestuursrechtelijke premie wordt. Dat wordt dan gedaan door het CJIB. Met 25 procent als een soort boete bovenop de reguliere premie.”



En Petra Lavender bleek niet de enige. “Als ex-cliënten van AproPlus staan we in contact met elkaar. Intussen hebben zich al vijf mensen gemeld die een dergelijke ‘aanslag’ in de bus hebben gehad. De bedragen variëren van 1.500 tot 4.000 euro.”

Moedeloos

Volgens de Almelose worden de cliënten moedeloos: “Dit bureau heeft er een zooitje van gemaakt, maar juridisch gezien blijven wij eindverantwoordelijk, zo weten we intussen. Deze keer zijn het dus de zorgpremies, maar wat hangt ons nog meer boven het hoofd?”

Alle hoop is nu gevestigd op de advocaat: “Al hebben we wel begrepen dat dat juridisch enorm complex wordt. We zouden een civiele procedure tegen de directeur van AproPlus kunnen beginnen, maar als hij zijn bedrijf failliet laat verklaren, kunnen wij als gedupeerden helemaal achter in de rij van schuldeisers aanschuiven.”



Van wal in de sloot

Wrang detail is overigens dat een aantal gedupeerden van de wal in de sloot is beland. Zij waren namelijk door de kantonrechter al eens onder toezicht gesteld van een commerciële bewindvoerder, maar die had er eveneens een financiële chaos van gemaakt. Daarop werden ze doorverwezen naar AproPlus, waar het echter andermaal mis ging.