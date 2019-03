Boodschap ROVER aan Overijsselse politiek: hou openbaar vervoer voor iedereen beschikbaar

Nijhuis nam gisteravond het woord tijdens de derde meet up die RTV Oost organiseerde in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart. De bijeenkomst in Cultuurhuis Stadshagen in Zwolle stond gisteravond in het teken van verkeer en mobiliteit. Een belangrijk onderdeel uit Hét Verkiezingsprogramma van Overijssel.

Komt het alternatief voor de bus niet uit de samenleving, dan denkt de provincie dat er geen behoefte is aan openbaar vervoer. Floris Nijhuis (ROVER West-Overijssel)

In dat verkiezingsprogramma draait het in het bijzonder om bereikbaarheid van kleine kernen. Het verhaal van Nijhuis sloot daar op aan. De voorzitter van ROVER in West-Overijssel wees met de beschuldigende vinger naar de provincie.

Opmerkelijke keuze

Volgens Nijhuis maakte de provinciale politiek enkele jaren geleden een opmerkelijke keuze: zitten er gemiddeld minder dan acht mensen in een bus, dan kan die rit vervangen worden door een alternatief uit de zogenaamde 'mobiliteitsmix'.

Zo'n mobiliteitsmix kan van alles betekenen. Dat kan een liftpaal zijn, maar ook een deelauto of elektrische fietsen. Dat zijn volgens de provincie allemaal gelijkwaardige alternatieven voor de traditionele bus, hield Nijhuis het publiek in Zwolle voor.

En daar wringt de schoen volgens de voorzitter van de reizigersorganisatie. De genoemde alternatieven moeten als initiatief uit de samenleving komen, vaak van vrijwilligers "Komt het alternatief voor de gewone bus niet uit de samenleving, dan concludeert de provincie dat er geen vraag is naar openbaar vervoer." Een politieke keuze waar ROVER zich niet in kan vinden.

Volgens een inwoonster van Wijhe die gisteravond naar de bijeenkomst in Zwolle was gekomen, wordt er veel te veel gekeken naar wat openbaar vervoer kost en niet naar wat het oplevert. Want goede verbindingen met het openbaar vervoer houden Overijssel ook leefbaar, vindt zij.

Door het initiatief bij inwoners neer te leggen, loopt de provincie willens en wetens het risico dat bepaalde plekken onbereikbaar worden met het openbaar vervoer. De jaarlijkse bijdrage aan het openbaar vervoer moet omhoog, vindt Nijhuis. "Alleen dan blijft met name de bus een aantrekkelijke en duurzame vervoerskeuze voor inwoners van Overijssel."

Afhankelijk openbaar vervoer

Nu is het in kleine kernen zo geregeld dat het openbaar vervoer afhankelijk wordt van particuliere initiatieven. "En dat is niet openbaar. Mensen zijn dan afhankelijk van groepjes buren die het goed met elkaar kunnen vinden en in staat zijn een goed alternatief te verzorgen", aldus Nijhuis.

In een reactie gaf SGP-lijsttrekker Dirk van Dijk aan het niet zo'n probleem te vinden dat inwoners van kleine kernen het gebrek aan openbaar vervoer onderling en op vrijwillige basis regelen.

CDA-Statenlid Bart van Moorsel is het in grote lijnen eens met zijn SGP-collega Van Dijk.

ik ben geen gedeputeerde geworden van lege bussen. Bert Boerman (gedeputeerde)

Hidde Heutink van de PVV vindt het grote onzin dat Overijsselaars belasting betalen voor goed openbaar vervoer en de problemen vervolgens zelf mogen oplossen.

En daar is gedeputeerde Bert Boerman het dan weer niet mee eens. Hij was gisteren aanwezig bij de bijeenkomst als lid van de ChristenUnie maar werd ook gevraagd om even de pet van gedeputeerde op te zetten en zijn mening te geven.

Regien Courtz van de VVD betoogde gisteravond dat het allemaal wel betaalbaar moet blijven en dat het simpelweg niet mogelijk is om overal te rijden met volwaardige bussen, bestuurd door professionele chauffeurs. " Bussen moet rijden waar vraag is", aldus Courtz

Floris Nijhuis van ROVER vindt dat Courtz en ook gedeputeerde Boerman dan te makkelijk voorbijgaan aan de plekken waar de problemen met het openbaar vervoer niet door de bevolking zelf wordt opgelost en dus helemaal geen bus meer rijdt.

