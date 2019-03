Foutje! 17-jarigen in Steenwijkerland krijgen stemoproep

De 17-jarigen in de gemeente Steenwijkerland moeten even gedacht hebben dat ze volwassen zijn. Deze week plofte namelijk een stemoproep op de deurmat voor de Provinciale Staten en waterschapsverkiezingen. Oorzaak bleek een foutje op het gemeentehuis.

"Soms ben je in in je enthousiasme net iets te snel", schrijft burgemeester Rob Bats van Steenwijkerland in een aanvullende brief naar de zeventienjarigen. "En dat was ik met de brief die ik je vorige week stuurde. Een brief die bedoeld was voor jongeren die 18 jaar zijn geworden en daardoor voor het eerst mogen stemmen. Een hele verantwoordelijkheid. Maar dan moet je wél 18 jaar zijn."

Door een druk op de verkeerde knop zijn de brieven verstuurd naar alle 17-jarigen in Steenwijkerland, in plaats van de 18-jarigen. In totaal gaat het om 587 verkeerd geadresseerde brieven. "Beschouw het maar als een vooraankondiging", schrijft Bats, doelend op de Tweede Kamer-verkiezingen van 2021.