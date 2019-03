Carnavalvierders Boskamp om zeven uur vanochtend aan het barbecuevlees

De barbecue is een jaarlijkse traditie. "Het idee is rond '86 ontstaan na een avondje stappen. We vonden dat we een betere bodem moesten hebben", vertelt initiatiefnemer Albert.

Hij vervolgt: "De volgende ochtend hebben we om zeven uur de barbecue uit de schuur gehaald. Het begon klein, maar inmiddels kunnen we de mensen niet meer in huis kwijt. Dus staan we hier op straat te barbecueën."

Saamhorigheid

Gerald Oosterlaar van carnavalsvereniging De Weteringzotten is ook bij de barbecue. "Het is geweldig en dat komt door de saamhorigheid. Iedereen leeft hierdoor naar de carnaval toe en maakt zich op voor de optocht. Zelfs de kinderen zijn erbij. Als wij over tien jaar met een rollator lopen, zullen zij het overnemen."

En daar is Albert het mee eens. Hij woont in de buurt van Eindhoven, maar reist graag af naar Boskamp voor een speklapje. "Het zuiden kan nog wat leren van hier als het om saamhorigheid gaat."

Om tien uur gaat de barbecue uit en start de carnavalsoptocht.

Carnavalsontbijt in Boskamp; speklap, hamburger én bier