Cameratoezicht op bedrijventerreinen Deventer verdwijnt

Om de criminaliteit op de bedrijventerreinen in Deventer te verminderen stelde de Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Deventer (SBBD) in 2013 cameratoezicht in. Zo’n 30 procent van de bedrijven betaalde daar aan mee. De aanwezigheid van de camera’s leidde tot een forse afname van het aantal incidenten. Inmiddels zijn de bestaande camera’s aan vervanging toe. SBBD heeft hiervoor onvoldoende middelen.

Op verzoek van de SBBD hield de gemeente een peiling, om te onderzoeken welke bedrijven wilden investeren in cameratoezicht. Iets meer dan de helft van de bedrijven bracht een stem uit, de stemcommissie telde 368 stemmen (50,1 procent). Daarvan was 62,1 procent vóór de invoering van de BIZ. Dit betekent dat er geen BIZ komt en het huidige cameratoezicht eindigt. Daarvoor had tweederde van de stemmers positief moeten zijn.

Verbazing

Wethouder Thomas Walder: "Aan de hand van de peiling kunnen we niet anders concluderen dan dat er onvoldoende draagvlak is voor collectief cameratoezicht. Dat verbaast me, zeker omdat de criminaliteitscijfers in 2013 flink daalden met de komst van de camera’s. Maar uiteindelijk is de keus aan de ondernemers zelf."