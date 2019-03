Zegereeks FC Twente ten einde na gelijkspel bij Roda JC

In een weinig enerverende eerste helft had de thuisploeg een licht overwicht, maar dat leidde aanvankelijk niet tot grote kansen. Twente kon in aanvallend opzicht weinig uitrichten en kreeg na een klein half uur de rekening gepresenteerd. Na een goede steekpass van Milts wist clubtopscorer Engels de 1-0 binnen te schieten. Twente kon daar weinig tegenover stellen en daardoor ging de ploeg met een 1-0 achterstand de rust in.

Gelijkmaker Aitor

Waar het spel van de bezoekers voor rust pover was, kwam de ploeg beter voor de dag in de tweede helft. Toch was de thuisploeg dicht bij de 2-0, maar Drommel redde knap op een inzet van Simakala. Aan de overkant had Smith een hard schot in huis, maar doelman Novakovic stond op zijn post. Halverwege de tweede helft was het wel raak voor Twente. De net ingevallen Hamdaoui stuurde Aitor weg en de Spanjaard wist in de korte hoek Novakovic te verschalken: 1-1.

Drommel redt punt

De Enschedese koploper drukte vervolgens door en was dicht bij een voorsprong toen Aitor met een schot de lat raakte. Tien minuten voor tijd mocht Roda JC aanleggen voor een strafschop, maar Drommel wist knap tot twee keer toe Engels van scoren te houden. Daarna moest Van der Heyden nog inrukken met rood, want de middenvelder liep tegen zijn tweede gele kaart aan. Uiteindelijk bleef het bij 1-1 in Kerkrade.

Roda JC - FC Twente 1-1

1-0 Engels (28)

1-1 Aitor (66)

Arbiter: Manschot

Geel: Drommel, Milts, Loshai

Rood: Van der Heyden (86/2xgeel)

Bijz: Engels (Roda JC) mist strafschop (83)

Roda JC: Novakovic; Dijkhuizen, Werker, Jensen (Flapper/90+3), Keulen; Van Velzen (Loshai/73), Souren, Verburgh, Milts; Engels, Simakala.

FC Twente: Drommel; Schenk, Gonzalez, Bijen, Ricardinho; Cantalapiedra, Smith, Van der Heyden, Espinosa (Hamdaoui/65); Boere (Assaidi/85), Friday (Oosterwijk/72).

