Go Ahead Eagles roept opmars MVV Maastricht een halt toe

Go Ahead Eagles heeft in de eigen Adelaarshorst een overwinning geboekt op MVV Maastricht. Na een sterke tweede helft werd het uiteindelijk 2-0 voor de Deventenaren.

Na een indrukwekkend eerbetoon voor ernstig zieke clubman Richard Thannhauser was de eerste mogelijkheid voor de bezoekers, maar een kopbal van Kostons verdween naast het doel van Verhulst. Daarna was het de beurt aan de thuisploeg en was, de van een blessure teruggekeerde, Verheydt twee keer dicht bij de openingstreffer.

Kansen Go Ahead

Na rust kwam er meer schwung in het spel van Go Ahead Eagles en vergat Verheydt van dichtbij zijn ploeg op voorsprong te zetten. Na een doelpoging van Andrade, was Van der Venne erg dicht bij de 1-0, maar de paal stond een treffer van de clubtopscorer in de weg.

Andrade breekt ban

Een kwartier voor tijd viel uiteindelijk het verdiende openingsdoelpunt voor de thuisploeg. Met een afstandsschot brak Andrade de ban en dat betekende de eerste seizoenstreffer van de Braziliaan. In blessuretijd werd het ook nog 2-0 voor de gastheren toen invaller Pouwels een ongelooflijke fout van doelman Koopmans af wist te straffen. Daardoor houdt Go Ahead de punten in eigen huis en klimt daarmee naar de derde plaats op de ranglijst.

Go Ahead Eagles - MVV Maastricht 2-0

1-0 Andrade (78)

2-0 Pouwels (90+3)

Arbiter: Higler

Geel: Van der Venne

Go Ahead Eagles: Verhulst; Lelieveld, Bosz, Bliek, Baas; Bakx, Van Moorsel, Van der Venne; Navratil, Verheydt (Pouwels/76), Andrade (Dzepar/86).

MVV Maastricht: Koopmans; Vermijl (Abubakar/88), Shermar Martina (Lavalee/53), Lavalée; Gunst, Kostons (Deom/67), Ippel; Mares, Croux, Van den Hurk, Schroijen.

