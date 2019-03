Ouders model Lotte van der Zee: "Steun is hartverwarmend"

"Als je verdriet met elkaar deelt, kan je verdrietig en gelukkig tegelijk zijn. Dit is iets dat jullie ons de afgelopen week hebben laten voelen", laten de ouders weten via het Instagram-account van het model. "Het is prachtig om te zien hoeveel mensen intens met Lotte en ons meeleven."

"Hoewel de machteloosheid ons in eerste instantie liet denken dat we er alleen voor stonden, hebben we uit alle steunbetuigingen juist kracht weten te putten en we zijn ervan overtuigd dat Lotte dit ook zo voelt. Wij ervaren jullie steun als werkelijk hartverwarmend."

Situatie onveranderd

Zo'n anderhalve week na de verschrikkelijke gebeurtenis is de situatie van Van der Zee onveranderd. Haar toestand is kritiek en ze wordt onder supervisie van de artsen in slaap gehouden.

Artsen kunnen nog niets zeggen over de kans op herstel. Van der Zee is enkele dagen na haar hartstilstand per helikopter van Rosenheim in Oostenrijk overgebracht naar het universitaire ziekenhuis in München, waar meer gespecialiseerde neurologische kennis in huis is.